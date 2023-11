¡El cuero está de moda! Gomita se corona como la más bélica en entallado vestido negro, así fue al concierto de Peso Pluma

La noche de este sábado Peso Pluma cerro su gira de conciertos en México con un abarrotado Foro Sol en el que sus fans se dieron cita para cantar sus más grandes éxitos y disfrutar de los invitados que llevó al recinto de la CDMX; sin embargo, sus fieles admiradores no fueron los únicos en llegar al lugar para disfrutar de la noche, ya que allí también estuvieron presentes algunas celebridades como Gomita.

Araceli Ordaz, mejor conocida por su apodo de Gomita, fue una de las muchas asistentes de la noche y para la ocasión no decepcionó a sus fans, pues una vez más dio una cátedra de moda y estilo que además de ser perfecta para lucirse en un concierto, también recupera las tendencias del invierno con un toque bélico y perfecto para la ocasión. Para ello, la influencer recurrió a un entallado vestido negro, las transparencias y el cuero.

Gomita incluso grabó un GRWM para ir al concierto. (Foto: IG @gomitaoficial123)

A través de sus historias de Instagram, Gomita compartió todos los detalles previo al gran concierto de Peso Pluma y no dudó en grabar un "Get Ready With Me (GTWM)" en el que presumió con la energía de siempre cómo bailaba y cantaba mientras se ponía más guapa y bélica que nunca. Pero lo que más llamó la atención de los fans fue que apostó por un atuendo en el que el cuero, las transparencias y el color negro fueron los protagonistas de una imagen extra sensual.

En su look de concierto, la influencer apostó por un entallado vestido de cuero en olor negro con el que resaltó cada una de sus curvas y acentuó su cintura diminuta; la prenda además contaba con un escote strapless que le daba mucha sofisticación al atuendo, mientras que una falda corta ayudó a lucir unas piernas kilométricas. De acuerdo con la famosa, para acompañar lo anterior no hay mejor que un arnés de cadena en los muslos.

Así enamoró a sus fans. (Foto: IG @gomitaoficial123)

Para complementar su look, Gomita agregó por debajo una blusa negra de transparencias con la que resaltó todavía más el cuero del vestido, pero también el añadió un toque de elegancia que cubre el escote gracias a un cuello redondo y a un par de mangas largas. De esta manera se consagró como la reina del estilo monocromático y demostró que es la apuesta ideal para lucir bélica.

En las siguientes fotos que presumió de ella disfrutando del concierto de Peso Pluma, la querida payasita del programa "Sabadazo" no dudó en lucir un calzado icónico en el que se confirma que las botas altas son la sensación del momento y de la temporada otoño-invierno. ¿Le robarías el look?

Las joyas plateadas son perfectas para brillar con un outfit de cuero. (Foto: IG @gomitaoficial123)

De esta manera Gomita se convirtió en la sensación de la noche y no dudó en presumirlo en sus historias de Instagram, desde donde pudimos ver más detalles de su bélico look, como fue el caso de una chaqueta verde con la que mostró una imagen más relajada y sin perder el glamur.