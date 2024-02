Galilea Montijo preocupa a sus fans, confiesa que no puede vivir sin antidepresivos: "no puedo dejarlo"

La famosa conductora de televisión, Galilea Montijo dio de qué hablar en la reciente transmisión del programa "Netas Divinas" después de revelar que consume antidepresivos para sentirse bien día tras día. Sus declaraciones provocaron opiniones divididas entre sus compañeras y millones de televidentes.

A sus 50 años de edad la estrella del "programa Hoy" se ha consolidado como una de las grandes referentes del entretenimiento gracias al trabajo que hace como conductora y como modelo. En muy pocas ocasiones habla de su vida lejos de las cámaras y fue esto lo que ocurrió en el programa de Unicable.

Sigue leyendo:

Galilea Montijo fue atendida de emergencia por paramédicos, este es su estado de salud

En el nuevo episodio del programa "Netas Divinas", Galilea Montijo sorprendió a todos sus seguidores al hablar sobre su vida privada y revelar que consume un antidepresivo que afortunadamente la hace sentir mejor. La estrella de televisión reveló que este momento "no puede vivir" sin el medicamento.

Tras sus reveladoras declaraciones, Galilea Montijo, una de la grandes referentes del espectáculo, dijo que el antidepresivo que toma le ayudó a superar la depresión que sufrió hace unos años. Reiteró que el día que no se toma la pastilla vive una "angustia espantosa".

"Es la que me permitió salir de la depresión, yo ya no veía la vida de colores. No puedo dejar el antidepresivo. El día que no me la tomo comienzo con una angustia espantosa", detalló.