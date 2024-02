FOTO: Rocío Sánchez Azuara posa desde un arrecife en Acapulco y recuerda a Marimar

Rocío Sánchez Azuara sorprendió a sus seguidores de Instagram al posar como una sirena. De acuerdo a lo que escribió en la descripción, esta imagen fue tomada en la playa de Acapulco, Guerrero, por lo que se lució como pocas veces y presumió su silueta.

La conductora de "Acércate a Roció" es muy activa en sus redes sociales, siendo la plataforma de Meta una de sus favoritas, pues ahí comparte algunos momentos de su programa, así como parte de su día a día, como son sus viajes. Es por eso que durante este fin de semana la presentadora publicó una foto que dejó a sus fans encantados.

Roció Sánchez Azuara es muy querida por el público G @rocio_sazuara

Roció Sánchez Azuara presume sus vacaciones en Acapulco

La imagen que compartió la presentadora de televisión causó mucho impacto entre sus más de 904 mil seguidores debido a que en ella presumió su silueta. En la postal se puede ver a Roció Sánchez Azuara posando a contra luz en lo que parece ser el atardecer, la estrella se encuentra a contra luz por lo que solo es posible ver su figura arriba de una roca.

De acuerdo a lo que colocó en la descripción de Instagram, la foto no es reciente, sin embargo, no dio más detalles de cuándo fue tomada esta postal. "Acuérdate de Acapulco #Tb de hace no mucho", escribió la conductora, quien, como era de esperarse, recibió muchos elogios por parte de sus admiradores de dicha red social.

Roció Sánchez Azuara luce como sirena IG @rocio_sazuara

Roció Sánchez Azuara recibe elogios

"La sirenita de la vida real. @rocio_sazuara" , "Guapísima!!", "Aún en la oscuridad se puede notar tu elegancia", "Eres tan hermosa", "Preciosa mi reina", "Diosa" y "Hermosa postal Rocío, muy lindo Acapulco", son algunos de los cometarios que se pueden leer en la publicación de Azuara.