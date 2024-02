Laura Bozzo le manda un mensaje a Rocío Sánchez Azuara: "aquí no se trata de peleítas baratas"

Laura Bozzo y Rocío Sánchez Azuara se han enfrentado en una serie de declaraciones debido a que tienen programas similares, los cuales son de los más vistos del país. Sin embargo, ahora ambas serán parte de la misma televisora, por lo que la conductora peruana decidió enviarle un mensaje a la que alguna vez tuvo una "rivalidad".

"La señorita Laura" regresará a la televisión mexicana con el programa MasterChef Celebrity, el cual pertenece a Tv Azteca, empresa de la que también es parte Sánchez Azuara, una de sus rivales en la pantalla chica. Es por eso que durante un encuentro con la prensa, los reporteros le preguntaron sobre qué pensaba ahora que estaban en la misma televisora que la conductora mexicana.

Laura Bozzo manda un mensaje a Roció Sánchez Azuara

Durante la conversación, Laura Bozzo dejó ver que podría dejar de lado la disputa que tiene con la titular de "Acércate a Rocío", pues destacó que ella es una profesional y tiene que respetar a las personas que están en su misma empresa, a pesar de sus diferencias.

“Yo soy una profesional, aquí no es que 'ay amiga' me cae bien me cae mal, soy una profesional. Hoy estoy saliendo en una cadena donde ella también está, entonces si hay algo que he aprendido en la televisión, desde Perú, es respetar a todos los talentos que están en mi cadena”, destacó la conductora, quien se dijo dispuesta a abrazar a Sánchez Azuara si se la encuentra por los pasillos.

Rocío Sánchez Azuara es parte de Tv Azteca y su programa es muy exitoso IG @rocio_sazuara

“Si yo veo a Rocío Sánchez Azuara y me la cruzo, le digo ‘felicitaciones, que Dios te bendiga’, y si ella acepta un abrazo mío, se lo daré. Porque acá estamos para levantar a Azteca, no para peleítas estúpidas del pasado”, recalcó Laura Bozzo.

Laura Bozzo deja en el pasado la pelea con Roció Sánchez Azuara

Finalmente, la exparticipante de La Casa de los Famosos de Telemundo dijo que las fricciones con Roció son cosas del pasado, pues explicó que no quiere pelear con nadie dentro de la televisora y que por el contrario, quiere sacar adelante el proyecto de la cadena.

Laura Bozzo estaría dispuesta a darle un abrazo a Rocío Sánchez Azuara IG @laurabozzo_of

“Para mí eso ya pasó, es asunto cerrado, y yo no estoy acá para pelear, estoy aquí para sumar no para restar. Le va muy bien, me gusta que le vaya muy bien (a Rocío), es un formato que en el pasado yo hice, que volveré a hacer pero diferente, qué bueno por ella. Y Azteca es la prioridad aquí, no se trata de peleítas baratas”, finalizó.