Rocío Sánchez Azuara destapa su odio hacia "El Capi" Pérez: "me cae muy mal"

Rocío Sánchez Azuara acaparó los reflectores en redes sociales durante las últimas horas debido a que durante une entrevista con Anette Cuburu reconoció abiertamente odiar al “Capi” Pérez debido a que lo considera una persona irreverente, además, sorprendió al asegurar que no tiene reparo en expresarle sus sentimientos al querido conductora de “Venga la Alegría”, por lo que las palabras de la presentadora sorprendieron a más de uno.

Como se dijo antes, estas declaraciones de Rocío Sánchez Azuara fueron vertidas durante el programa “Anetteando”, el cual, es conducido por Anette Cuburu y durante la charla, la presentadora originaria de San Luis Potosí habló sobre distintos pasajes de su vida personal y profesional, no obstante, en algún momento, el público la cuestionó sobre otros temas en específico y fue aquí donde salió a colación su rivalidad con el titular de “La Resolana”.

Sigue leyendo:

“El Capi” Pérez responde a las polémicas declaraciones de Brandon Peniche: “no sabía que lo lastimaba”

Cynthia Rodríguez confirma rivalidad con conductora de “Venga la Alegría”, la deja fuera del bautizo de su hijo León

Rocío Sánchez Azuara aseguró que "El Capi" le faltó al respeto. Foto: YT: Anetteando

Rocío Sánchez Azuara confirma que odia al “Capi” Pérez

“¿Por qué dicen que odias al “Capi” Pérez aquí” cuestionó Anette Cuburu a Rocío Sánchez Azuara mientras sostenía en su mano unas papeletas con preguntas enviadas por el público y posteriormente, sin titubear, la titular de “Acércate a Rocío” confirmó que odiaba al conductor de “Venga la Alegría” por “irreverente”, además, señaló que en alguna ocasión el comediante le faltó al respeto, pero no quiso ahondar en el tema y para cerrar se mostró orgullosa al señalar que ha tenido la oportunidad de expresarle su rechazo al comediante.

“Porque sí, me cae de la fregada, me cae mal, me parece irreverente, me parece una persona…digo a mí me faltó al respeto en algún momento, no voy a entrar en detalles, pero se equivocó nada más, se metió donde no debía y ya, me cae muy mal, me cae súper mal y se lo digo en su cara además”, fueron las palabras con las que Rocío Sánchez Azuara confirmó su odio hacia Caros Alberto Pérez Ibarra, como realmente se llama “El Capi”.

Las polémicas declaraciones de Rocío Sánchez Azuara sobre "El Capi" Pérez se pueden consultar en el minuto 39:40

Cabe mencionar que, hace algunos meses, el propio “Capi” Pérez señaló durante un podcast que hace aproximadamente cinco años estuvo involucrado en un “chisme de oficina” y esto se debió a que hizo uno de sus famosos sketches, en el cual hizo una imitación de Rocío Sánchez Azuara que no le gustó para nada a la conductora, quien puso una queja ante los altos ejecutivos de TV Azteca que desembocó en un regaño para el comediante.

Tras este nuevo embate de Rocío Sánchez Azuara, “El Capi” Pérez ha preferido mantenerse en silencio, sin embargo, se espera que sea en los próximos días cuando pueda hablar respecto a esta polémica que ha dividido al público de TV Azteca pues ambas celebridades tienen una gran base de seguidores.