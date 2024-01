Cynthia Rodríguez confirma rivalidad con conductora de “Venga la Alegría”, la deja fuera del bautizo de su hijo León

El pasado fin de semana Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera celebraron el bautizo de su primogénito, León, y entre los invitados destacaron algunos de sus excompañeros del programa “Venga la Alegría” con quienes mantiene una gran amistad. Aunque una vez más la periodista de espectáculos Flor Rubio quedó fuera confirmando que existe una rivalidad entre ellas que la también conductora desconocía hasta hace algunos meses cuando tampoco fue invitada al baby shower organizado por el cantante para su esposa.

Cynthia Rodríguez confirmaría rivalidad con Flor Rubio

La pareja celebró el bautizo de su hijo en Casa Huamantla ubicada en Tlaxcala, donde el cantante ya ha grabado algunos de sus videos musicales. El lugar tuvo una impactante decoración inspirada en la cinta de Disney “El Rey León” y una de las icónicas escenas en la que presentan a Simba, todos los detalles fueron compartidos en Instagram por los invitados a la fiesta entre los que estuvieron familiares, amigos y celebridades.

Cynthia Rodríguez confirmaría enemistad con Flor Rubio al dejarla fuera del bautizo de su hijo. Foto: IG @cynoficial

Kristal Silva, Laura G, “El Capi” Pérez, Roger González, Ismael Zhu “El Chino” y Mauricio Mancera, fueron algunos de los invitados que también forman o formaron parte del matutino “Venta la Alegría” junto a Cynthia Rodríguez. Una vez más los fanáticos notaron al instante la ausencia de Flor Rubio, quien hace tan sólo unos meses también quedo fuera de otros eventos de la exacadémica como el baby shower confirmando así que existe una enemistad entre ellas.

¿Qué dijo Flor Rubio?

Tras enterarse de que el baby shower se trató de una gran fiesta y no un evento privado como se le hizo pensar, Flor Rubio se mostró decepcionada y aseguró que habría decidido reconsiderar sus amistades pues pensó que tenía en ella una gran amiga. Además, recordó que tampoco fue invitada a su boda de la que más tarde se reveló que fue en España con algunos de sus familiares y amigos más cercanos.

“Yo sí sabía, nada más que a mí no me invitó. Yo no fui requerida y pues ni modo, yo la quiero un montón, pero pues yo creo que ella no a mí (…) Le deseo toda la felicidad del mundo, como siempre la vamos a tratare con todo el cariño y el respeto que la hemos tratado en el programa desde antes de conocerla”, dijo la periodista de espectáculos.