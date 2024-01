La exclusiva lista de invitados de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera para el bautizo de León

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera se han convertido en la pareja más querida de la farándula, especialmente tras convertirse en padres, pues todo lo que tiene que ver con el pequeño León tiene fascinados a los fans de los famosos y así volvió a quedar claro este sábado cuando rodeados de familia y amigos celebraron el bautizo de su primogénito.

Para la ocasión sacaron sus mejores looks y se pusieron de manteles largos, ya que el bautizo no sólo implica una de las muchas fiestas que tendrá a lo largo de su vida el hijo de los cantantes, sino también porque se reunieron varias personalidades del mundo del espectáculo, entre ellos los conductores de "Venga La Alegría". Cabe recordar que Cynthia Rodríguez formó parte de este matutino y se despidió de él tras casarse con Carlos Rivera.

Sigue leyendo:

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera festejan el bautizo de su hijo León con una lujosa fiesta temática de selva: VIDEO

Cynthia Rodríguez presume el elegante look que usó durante el bautizo de su hijo León: FOTOS

Los padres en el bolo del bautizo. (Foto: IG @kristalsilva_)

¿Quiénes fueron los invitados al bautizo de León Rivera Rodríguez?

Fue la ex académica quien por medio de sus historias de Instagram dio a conocer que el sábado 20 de enero se llevó acabo este acto religioso para su bebé y con él cumple con el primero de los sacramentos de la iglesia católica. Aunque en todo momento la new mom se mostró feliz y entusiasmada, lo cierto es que fue muy cuidadosa para no dejar ver ni el rostro de su hijo, a quien prefiere mantener alejado de los reflectores, ni a los invitados que estuvieron en esta fecha.

Laura G compartió distintas fotos junto a los invitados. (Fotos: Instagram)

Sin embargo, y a diferencia de otras ocasiones, para esta fiesta los invitados de Cynthia Rodríguez y de Carlos Rivera no tuvieron ninguna restricción de privacidad, de tal manera que en sus redes sociales compartieron algunos de los momentos de la fiesta. Por supuesto, también quedó claro que los conductores de "Venga La Alegría" y otros amigos del espectáculo fueron invitados a ver al pequeño León.

La decoración estuvo inspirada en "El rey león". (Fotos: Instagram)

A través de las historias de Instagram de distintas personalidades se confirmó que entre los invitados al bautizo del pequeño León Rivera Rodríguez fueron Laura G junto a sus hijos, así como el conductor Roger González, Ismael Zhu, Kristal Silva y su esposo Luis Ángel Lores, Ana Guerrero, El Capi Pérez y su esposa Sandra Itzel, además Mau Mancera.

Así se vivió el bautizo de León. (Fotos: Instagram)

Cabe destacar que estos famosos son sólo una pequeña parte de los invitados al bautizo del hijo de Carlos Rivera, ya que según se vio en las fotos y videos de la Casa Huamantla, en Tlaxcala, (donde se realizó el evento) se aprecian numerosas mesas en la que también estuvo la familia de los emocionados padres.