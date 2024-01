Rocío Sánchez Azuara: este es el fuerte pacto que hizo con su hija antes de que muriera

Rocío Sánchez Azuara se convirtió en tema de conversación en redes sociales durante las últimas horas debido a que durante una entrevista con Anette Cuburu habló como nunca sobre el lamentable fallecimiento de su hija Daniela, quien perdió la vida en septiembre de 2019 debido a complicaciones del lupus eritematoso sistémico que padeció por alrededor de dos décadas y lo que más impacto causó entre los fans de la periodista fue que reveló que hizo un fuerte pacto con su heredera, el cual, afortunadamente no se ha cumplido.

Como se dijo antes, estas declaraciones de Rocío Sánchez Azuara fueron vertidas durante su participación en “Anetteando”, el programa de entrevistas de Anette Cuburu y durante la charla, la titular de “Acércate a Rocío” hizo un breve recorrido por los momentos más importantes de su carrera y su vida personal, como era de esperarse, el tema de la enfermedad y posterior muerte de su hija fue uno de los temas que salieron a colación.

Sigue leyendo:

Lolita Cortés nuevamente entrará al quirófano para evitar el cáncer, ¿cuál es su estado de salud?

La Chupitos revela que tiene extraña enfermedad que no le permite llorar: “dejé pasar mucho tiempo”

Rocío Sánchez Azuara comenzó el tema de su hija señalando que recibieron el diagnóstico de que tenía uno de los tipos más agresivos de lupus cuando Daniela tenía tan solo 12 años de edad, además, señaló que tras su primera crisis el panorama no era muy alentador, no obstante, la menor logró sobreponerse y con muchos sacrificios la conductora logró prolongar la vida de su hija por casi dos décadas más.

Rocío Sánchez Azuara confiesa el fuerte pacto que hizo con su hija

En otro momento de la charla, Rocío Sánchez Azuara señaló que su hija era como un auténtico ángel pues su enfermedad la hizo ser sumamente sabia, además, señaló que debido a su condición casi no salían de casa por lo que tuvieron mucho tiempo para hablar y conocerse a fondo y la conexión que lograron fue tan cercana que hicieron un pacto que estremeció a todos sus seguidores.

“Hicimos una promesa que no me termina de cumplir la chamaca porque se supone que iba a venir por mí después, la primera que se fuera y me dijo ‘ojalá que me vaya yo primero, porque si te vas primero yo no voy a sobrevivir’ y le dije ‘¿tú vas a hacer lo mismo?’ y me dijo ‘sí’, pero no, ya son cuatro años y nada”, comentó Rocío Sánchez Azuara con un nudo en la garganta.

La hija de Rocío Sánchez Azuara falleció en 2019. Foto: IG: rocio_sazuara

Cabe señalar que, Rocío Sánchez Azuara señaló que cree que este pacto no se ha cumplido debido a le gusta pensar que su hija Daniela desea seguir viéndola gozar de la vida en la Tierra, además, considera que se está aplazando el cumplimiento de su pacto debido a que todavía tiene a muchas personas por ayudar.

Es importante señalar que, Rocío Sánchez Azuara señaló que la muerte de su hija es algo que nunca va a poder superar, no obstante, es un dolor con el que ha aprendido a convivir pues señala que está más que consiente de que es un proceso en el que hay días buenos y días malos, no obstante, siempre mantiene el objetivo de seguir adelante.