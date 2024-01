Lolita Cortés nuevamente entrará al quirófano para evitar el cáncer, ¿cuál es su estado de salud?

Lolita Cortés se convirtió en tema de conversación en redes sociales durante las últimas horas debido a que la icónica y temida jueza de “La Academia” reveló que se está preparando para entrar nuevamente al quirófano y así evitar un nuevo cáncer en su cuerpo que pueda comprometer su salud, por lo que, como era de esperarse las palabras de la reconocida actriz y cantante preocuparon a todos sus fans y por ello en esta nota te diremos todo acerca de su situación médica.

Estas declaraciones de Lolita Cortés fueron realizadas durante une entrevista para “Ventaneando” donde señaló que entrará a quirófano para que le extirpen el útero y detalló que este procedimiento quirúrgico quedó pendiente desde hace unos meses debido a que le descubrieron el tumor cancerígeno que derivó en la doble mastectomía que le practicaron.

¿Cuál es el estado de salud actual de Lolita Cortés?

“Fui al ginecólogo por eso, porque yo estaba teniendo problemas con la matriz en el sentido de que yo seguía menstruando y ya no debería entonces era como ‘¿qué pasa?’ y mi doctor me dijo ‘yo creo que la vamos a tener que quitar’ y diez días después sale que, en ese momento, la matriz está perfecta, pero que tengo un tumor muy grande. ‘Te operamos el tumor, es cancerígeno, es terrible, te quitamos las dos mamás y ya está’, pero de todos modos se quedó pendiente esa cirugía”, comentó Lolita Cortés sobre su próxima operación, la cual, está contemplada para el próximo mes de abril.

En otro momento de la entrevista, Lolita Cortés señaló que, por ahora, no han sido necesarias las sesiones de radioterapia o quimioterapia pues se está controlando la enfermedad solo con medicamento, sin embargo, una de los efectos secundarios es que podría generar cáncer en el útero, por lo que para acabar con el problema se someterá a la referida intervención.

Lolita Cortés entrará al quirófano el próximo mes de abril. Foto: IG: soylolacortes

“No estoy tomando ni radios ni quimios, pero estoy con un medicamento que lo que hace es acabar con mis hormonas, bloquear eso que me produjo el cáncer, fue hormonal, pero eso puede provocar un cáncer de útero y para ya salir de este problema quitemos todo, eso es lo que falta, es para abril lo que esperamos ya hacer”, explicó Lolita Cortés,

Para finalizar, Lolita Cortés señaló que pese a la adversidad ha tratado de mantenerse positiva y fue aquí donde reconoció el apoyo de su familia pues mencionó que cuando se llega a derrumbar siempre se encargan de levantarla y darle ánimos de seguir adelante.

“Tengo una familia maravillosa que está conmigo en las buenas y en las malas, ninguno se ha derrumbado y yo he tenido la fortuna de si me derrumbo me levantan, así que vamos bien”, finalizó la también jueza de “Las Estrellas Bailan en Hoy”.