La Chupitos revela que tiene extraña enfermedad que no le permite llorar: “dejé pasar mucho tiempo”

Liliana Arriaga, quien es mejor conocida como “La Chupitos”, acaparó los reflectores durante las últimas horas debido a que confesó que fue diagnosticada con una extraña enfermedad que le impide llorar y que la obliga a utilizar saliva artificial, por lo que, como era de esperarse, la famosa comediante preocupó a sus fans.

Fue durante una entrevista para el canal de YouTube llamado “delarosatv” donde la propia Liliana Arriaga confesó que hace apenas unos meses fue diagnosticada con el síndrome de Sjögren, no obstante, señaló que todavía no termina por entender al completo esta enfermedad pues confesó que ni siquiera sabía que existía, pero señaló que debido a dicha afección tiene que usar saliva artificial y ya prácticamente le es imposible llorar.

“Quiero mucha salud, porque después les voy a compartir que la vida me sorprendió con una enfermedad que ni conozco y como todavía no sé bien, se los voy a compartir, pero estamos bien, me está afectando mis glándulas salivales y lagrimales, o sea como que si me estuviera secando por dentro, no sé mucho y no quiero verme ignorante, pero deja que me diga mi doctora, la especialista que me está atendiendo porque a lo mejor hay muchas personas que están pasando por lo mismo y ni lo saben, pero ya estoy en tratamiento, le voy a echar muchas ganas. Ya tengo que usar saliva artificial, ya no puedo llorar, se llama, si mal no recuerdo síndrome de Sjögren”, comento Liliana Arriaga en plena fiesta de su cumpleaños número 52.

La rara enfermedad de "La Chupitos" es crónica

En otro momento de la entrevista, “La Chupitos” señaló que ya se encuentra bajo tratamiento médico, sin embargo, señaló que debido a que dejó pasar mucho tiempo antes de atenderse la enfermedad ya está muy avanzada, además, mencionó que dicha afección es crónica por lo que solo estará controlada.

La Chupitos ya no puede llorar y utiliza saliva artificial por su rara enfermedad. Foto: IG. _lachupitos

“En estos últimos meses acabo de empezar el tratamiento, me estaba afectando mis dientes, la dentista me mandó con la especialista y por mi ignorancia dejé que avanzara mucho esta enfermedad, siempre tenía la boca seca, pero ya estoy en tratamiento. Va a ser una enfermedad controlada porque ya no se quita, es estilo la diabetes”, expresó "La Chupitos".

Pese a la adversidad, Liliana Arriaga señaló que tratará de mantenerse positiva en todo momento tal y como siempre lo ha hecho, además, señaló que esta enfermedad no ha tenido impacto en su vida laboral, prueba de ello es que en 2024 estará llena de trabajo pues además de lanzar una película, también iniciará una gira, la cual, podría llevarla a Europa y, por si fuera poco, también está participando en un par de obras de teatro.