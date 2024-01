Lalo España revela que padece hipoacusia, ¿qué es esta terrible enfermedad?

Lalo España, quien es conocido por su simpático personaje de “Germán” en “Vecinos”, preocupó a sus fans durante las últimas horas debido a que se dio a conocer una entrevista en la que el reconocido actor revela que padece hipoacusia, una terrible enfermedad con la que ha tenido que lidiar desde hace seis años, por lo que a continuación te contamos todo lo que sabemos al respecto.

Esta sorpresiva revelación del creador del personaje de “Margara Francisca” se dio a conocer durante una reciente entrevista que le concedió a TVNotas y en ella Lalo España señaló que todo comenzó hace seis años cuando acudió a distintos médicos debido a que sentía que tenía tapados los oídos todo el tiempo hasta que un audiólogo lo diagnosticó con hipoacusia, lo cual, ha afectado su audición.

Sigue leyendo:

Querido comediante de Televisa fue diagnosticado con dolorosa enfermedad crónica: "es terrible"

Querida comediante de Televisa pensó en abrir una cocina económica ante la falta de trabajo

Lalo España confesó que enfrenta esta enfermedad desde hace seis años. Foto: IG: laloespanaoficial

“Desde hace seis años comencé a batallar con mi oído izquierdo. No escuchaba bien, visité médicos otorrinos y maxilofaciales; tomé terapias de Reiki, de todo y nada. Hasta que un audiólogo me detectó “hipoacusia”, una sensación como si tuviera los oídos tapados (…) En mi caso no se me quita, vivo así. Escucho distorsionado y es cuando confundo palabras”, comentó Lalo España.

Lalo España abraza su enfermedad y ha aprendido a vivir con ella

Durante la entrevista con el referido medio, Lalo España señaló que en su caso, la hipoacusia que presenta es un trastorno permanente, además, señaló que dicho padecimiento le ha provocado distintas complicaciones comunicativas pues escucha distorsionado y confunde palabras, lo cual, lo hizo caer en una profunda depresión, sin embargo, con el paso del tiempo logró revertir esta situación asumiendo que dicha enfermedad lo hace único e irrepetible por lo que ha tenido que aprender a vivir con esta enfermedad.

Lalo España señaló que sufrió depresión en los primeros meses de su enfermedad. Foto: IG: laloespanaoficial

"Comencé a deprimirme mucho. Me desesperaba no poder escuchar bien. Por ejemplo, en el banco la cajera tenía que repetirme tres veces lo que me pedía, yo le decía ‘perdóneme’, me sentía súper mal. Después fui entiendo que estamos de paso, que somos únicos e irrepetibles y que tenía que aprender a vivir con esta característica mía, si no hubiese encontrado solución, lo integro con amor a mí vida. Tengo mil torpezas y defectos, pero eso también me hace bien chido, somos únicos e irrepetibles”, sentenció el actor de “Vecinos”.

Es importante señalar que luego de haber sido diagnosticado con hipoacusia, Lalo España se puso bajo las manos de su equipo de médicos que luego de analizar su caso determinaron que el actor de “Vecinos” tuviera que usar un aparato auxiliar auditivo, sin embargo, esta situación ha implicado todo un reto en su trabajo ya que tiene que deshacerse de ellos cada que entra a escena pues parecería que usa apuntador si se lo deja, no obstante, gracias a su profesionalismo y capacidad histriónica ha podido adaptarse.

Lalo España ha logrado adaptarse a las adversidades que implican su enfermedad. Foto: IG: laloespanaoficial

Para finalizar, Lalo España señaló que es de vital importancia hacer una campaña de concientización sobre la hipoacusia debido a la complejidad de este padecimiento ya que muchas personas, incluido él, temen utilizar aparatos auditivos por “el qué dirán”, sin embargo, señaló que gracias a las bondades de la tecnología los aparatos que utiliza son muy discretos y que ha podido llevar su vida de la manera más normal posible.