Lalo España volvió a llamar la atención de los usuarios de redes sociales después de que explotara en contra de las personas que deben dinero y no pagan. El polémico mensaje que colocó en una de sus cuentas oficiales y muchos de sus fanáticos lo tomaron como una indirecta, pues habló de que ese tipo de gente suele desaparecer, pero después presume fotos en lugares lujosos y viajes costosos, por lo que lo calificó como una incongruencia.

En los últimos meses, el histrión que le da vida a "Germán" en la serie "Vecinos", ha dado de qué hablar debido a algunas de sus declaraciones, como por ejemplo cuando mostró su descontento por la forma en la que exhibieron a la primera actriz Silvia Pinal en una obra de teatro en la que permaneció en un sillón; o también la vez que reveló que no vio "ni cinco minutos" de La Casa de Los Famosos México, generando cientos de reacciones de los fans de este programa.

Lalo España se lanza contra los deudores

Esta vez, Eduardo España comenzó a generar conversación en plataformas digitales debido a que escribió un mensaje en la plataforma de X (antes llamada Twitter), en la que se lanzó contra las personas deudoras, dejando ver que esta actitud es algo que le molesta mucho. "Están muy mal esas personas que piden dinero prestado, nunca pagan, se hacen tontos, aparecen para pedir favores y si no les contestas de inmediato los mensajes, se ofenden, se indignan y borran sus peticiones", destacó.

Sin embargo, manifestó que hay otro tipo de morosos que después de prestarles, nunca los ves, pero que por el contrario muestran sus lujosos viajes. "Otros piden, se desaparecen de tu vida y suben fotos presumiendo viajes a Europa. Mucha inconsciencia y desconsideración. Se llaman abusos. Hay que saber nombrar las cosas. Cuando pones límites dicen que ya se te subió, que eres mamón, etc. Si no lo digo exploto", finalizó su escrito el querido comediante y actor.

¿Quién le debe dinero a Lalo España?

Como era de esperarse, su mensaje hizo eco en la plataforma, por lo que sus compañeros y amigos le dejaron algunos comentarios. Gaby Platas le escribió "Explota, Españita. Aquí te cachamos", mientras que el actor de doblaje Lalo Garza colocó "Desahógate! Es sano, amigo! Abrazo!". "Me pasa y me ha pasado mil veces, ya por fin dije 'basta'. Ni modo ya no presto nada a nadie" y "La mejor manera de acabar una amistad de años es prestándole dinero. Ánimo, estas mejor sin esas personas", son otras de las palabras de sus fans.

A pesar de lo molesto se leía, Lalo España no volvió a tocar el tema, pues en sus demás redes sociales no hay más indirectas o mensajes al respecto, por el contrario, hay videos e imágenes sobre sus próximas presentaciones en el teatro. En tanto, muchos de sus fans y amigos celebran que se haya desahogado de aquella situación que aparentemente está viviendo.

