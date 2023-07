El famoso comediante y actor, Lalo España se robó todos los reflectores en el mundo de la farándula después de hablar sobre el fenómeno en el que se ha convertido la primera temporada de "La Casa de los Famosos México", el reality show del momento de Televisa.

Sin guardarse nada, el actor que da vida a "Germán" en la serie "Vecinos" confesó que ese tipo de programas no son de su agrado, incluso reiteró que no ha visto ni cinco minutos del programa de televisión, generando opiniones divididas entre los televidentes y fans del programa.

En una entrevista, Lalo España, uno de los comediantes más famosos en México, fue cuestionado sobre el fenómeno en el que se ha convertido "La Casa de los Famosos México", pero detalló que él no ha se ha subido a la tendencia del momento.

Fiel a su estilo, el actor dijo que no ha visto ni cinco minutos del reality pues le da "pena" las polémicas que han ocurrido. Detalló que le preocupa hacía dónde va la sociedad con este tipo de programas que los transmiten en la televisión abierta.

"No había visto ni cinco minutos. Me da pena, eso a quién le importa (sobre una de las polémicas). Lo que se me hace preocupante es a dónde va la sociedad, qué contenidos quieren", contó.