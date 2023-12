Querido comediante de Televisa fue diagnosticado con dolorosa enfermedad crónica: "es terrible"

Javier Carranza, quien es mejor conocido como "El Costeño", causó una gran preocupación entre sus fans durante las últimas horas debido a que dio a conocer que fue diagnosticado con una dolorosa enfermedad crónica que lo tiene contra las cuerdas, por lo que en esta ocasión te contamos todo lo que sabemos respecto al estado de salud del afamado comediante de Televisa.

Fue durante una entrevista para el programa de espectáculos llamado "De Primera Mano" donde el cómico de 46 años reveló que fue diagnosticado con urolitiasis, enfermedad crónica que hace que de forma regular su organismo produzca cálculos renales, lo cual, le provoca intensos dolores que, comenta, le han impedido llevar su vida con normalidad desde que se acentuó el problema.

En ese sentido, "El Costeño" señaló que su enfermedad se intensificó a principios del mes del pasado mes de noviembre, justo cuando se encontraba grabando la tercera temporada de "Tal para cual", producción en la que comparte créditos con Consuelo Duval y debido a la gravedad del problema tuvo que sedarse para poder concluir las grabaciones pues de no hacerlo le hubiera resultado imposible cumplir con su trabajo.

“Estábamos grabando la tercera temporada de ‘Tal para cual’ y me empezó un dolor. Primero en la ingle y después se me subió al riñón. Yo tiendo a hacer cálculos renales. Me tuve que medio sedar para grabar las últimas escenas” señaló Javier Carranza "El Costeño" visiblemente consternado para las cámaras del referido programa encabezado por Gustavo Adolfo Infante.

"El Costeño" ha tenido que sedarse para poder cumplir con sus compromisos laborales. Foto: IG: elcostenohumorista

"El Costeño" ya está bajo tratamiento médico para combatir su enfermedad

El excolaborador de "La Hora Pico" señaló que actualmente ya se encuentra siendo atendido para poder superar su problema y detalló que además de medicamentos también está tomando distintos tipos de tés para deshacer los cálculos y expulsarlos de forma natural pues pretende evitar llegar al quirófano a toda costa, asimismo señaló que su tratamiento ya está rindiendo frutos pues ya expulsó un cálculo.

“Afortunadamente ya arrojé un cálculo, pero todavía hay uno por ahí. Estoy tratando de recuperarme con tés y mis medicamentos. Es terrible, pero afortunadamente no necesito cirugía, estamos esperando que se deshaga, para que pueda desechar a través de arenillas, pero sí, este último tramo del año ha sido difícil para mí en cuanto a salud por mis cálculos que genero”, expresó Javier Carranza.

"El Costeño" pretende evitar llegar al quirófano. Foto: IG: elcostenohumorista

Pese a su enfermedad, Javier Carranza “El Costeño” no se ha permitido tomarse un descanso para privilegiar su salud pues además de la referida serie también ha ofrecido shows de comedia y ha señalado que hacer reír a su público es sumamente complicado, pero lo es aún más con los intensos dolores que presenta.

“Subimos con nuestras propias penas, con nuestros dolores, a dar la mejor cara, a veces la gente no lo sabe, a veces la gente solo quiere la foto y tú le vales gorro”, finalizó el querido comediante que saltó a la fama hace un par de décadas atrás en Televisa.