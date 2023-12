Consuelo Duval tuvo que ir a terapia psiquiátrica tras el robo a su casa

Consuelo Duval reapareció después de que hace unas semanas fuera víctima de un robo a su casa, esto por parte de Lissandra N, su empleada de limpieza. La actriz ha dicho en todo momento que este proceso ha sido difícil, sin embargo, en una reciente entrevista reveló que está tomando terapia psicológica y psiquiátrica para superar el trauma que le dejó este evento.

Tras dar a conocer su caso y que inició un proceso legal en contra de la mujer que entró a su casa y le robó alrededor de 500 mil pesos, la conductora de "Netas Divinas" fue vista en un evento público, en donde la prensa le cuestionó cómo sigue después de este incidente. La actriz y presentadora se sinceró con los medios de comunicación, pues destacó que sigue trabajando para procesar lo sucedido.

Consuelo Duval toma terapia tras el robo a su casa

La celebridad, de 54 años, indicó que espera que las autoridades hagan lo que les corresponde, porque este dinero significó mucho tiempo de trabajo y estar lejos de su familia. Además, apuntó que está tomando terapia psicológica y psiquiátrica, esto para entender por qué pasaron las cosas, ya que ella le dio el trabajo de buena fe a la mujer que le robó.

“Estoy en terapia psicológica y psiquiátrica, tratando de entender que el mundo es así. Es un dinero que significa que dejé a mis hijos, que estuve muchas horas lejos de casa. Que la ley haga su trabajo, yo no vengo a cobrar venganza. Mi lección es no se utiliza como carta de recomendación a una mujer que tenga un hijo, hay que estudiar también que no tenga antecedentes penales, creo que si tenia antecedentes penales y me da coraje de por qué 'no tuviste cuidado, Consuelo'”, expresó.