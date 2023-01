VIDEO | ¿Lilia Arriaga “La Chupitos” se lleva mal con Bárbara Torres “Excelsa”?, esto respondió la comediante

Después de que se soltara el rumor de que las comediantes Liliana Arriaga y Bárbara Torres no se soportaban y casi llegan a los golpes, tuvo que ser la mexicana quien salió a aclarar el asunto al asegurar que es mero "cotorreo" y que la información que se difundió a través de una publicación es totalmente incorrecta. Esto, incluso mencionó que le da risa, pues todo es dentro de la obra de teatro en la que ambas trabajan juntas titulada "Entre ellas".

De acuerdo con la comediante alguien vio alguna acción de este tipo y terminó mal interpretando las cosas, pero nada tiene que ver con la realidad ya que aclaró que se lleva muy bien con al argentina. Sin dejar de lado su sentido del humor, mencionó que ellas no tienen problema, pero desconoce si esto es igual entre sus personajes "La Chupitos" y "Excelsa" porque ahí ya es otro asunto.

Comienza en el minuto 31:05

¿Realmente todo está bien entre ellas?

Lilia Arriaga "La Chupitos" fue totalmente transparente ante los micrófonos de la prensa y explicó que en ocasiones hay fricciones, pero son las normales, pues al ser mujeres podrían reaccionar ante algo que no les parezca ocasionado por estar en sus días. No obstante, afirmó que eso no quiere decir que estén "peleadas".

Aprovechando las cámaras de la prensa rosa, le hizo un comercial a la puesta en escena para que todos sean testigos de cómo se llevan dentro de ésta. Eso sí, atendiendo de manera irónica las preguntas constantes de los comunicadores les quiso dar gusto. "Yo y Bárbara nos llevamos a toda... ahora, quieren que haya diferencias ¡la armamos, la armamos! Argentina contra México", dijo la actriz comediante para acabar con los rumores.

Sobre si obtiene un salario más alto por su personaje, mencionó que no se queja. Sin embargo, dio a entender muchas cosas tras mencionar que como ha trabajado en Estados Unidos ella pide en dólares. "Ahí se los dejo", exclamó antes de finalizar su conversación con la prensa rosa.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO | Issa Vegas baila en microshort y con toda la actitud la nueva canción de Shakira

VIDEO | “Todo lo que ves aquí es operado”: Karely Ruiz anima a sus seguidoras a hacerse arreglitos

Cómo es un Twingo, el carro con el que Shakira comparó a Clara Chía en su sesión con Bzrp