VIDEO | “Todo lo que ves aquí es operado”: Karely Ruiz anima a sus seguidoras a hacerse arreglitos

Al ser una de las influencers más reconocidas dentro de las redes sociales, Karely Ruiz siempre hace lo posible por ponerse en contacto con sus seguidores, a quienes consiente con imágenes y videos capaces de elevarle la temperatura a cualquiera. Sin embargo, también se muestra transparente (parte de su éxito radica en esto) pues dice las cosas como las piensa y siente, sin importarle lo que los demás piensen de ella. Eso sí, siempre con respeto, por eso es una de las favoritas. En este caso, volvió a tocar el tema de las cirugías estéticas.

Fue a través de sus historias de Instagram que la originaria de Monterrey, Nuevo León, presumió un conjunto bastante pequeño de color verde oliva. Una minifalda, una blusa y mangas largas compusieron el coqueto atuendo que modeló en varios videos. Es menester aclarar que el material corresponde a la dinámica de preguntas y respuestas que hace de manera ocasional. En este caso, una de las dudas de sus fans fue la siguiente: "¿Cómo le haces para tener ese cuerpo?", refiriéndose a la estética que todos adoran.

Sin pelos en la lengua, Karely Ruiz le respondió a su fan que "todo lo que ves aquí, es operado. Así que tú también lo puedes tener, hermosa". Esta no es la primera vez que la modelo de OnlyFans hace este tipo de confesiones, pues ella misma llegó a compartir imágenes de cuando no había pasado por el cirujano y la diferencia es mínima. Lo cierto es que el tema ha dividido opiniones entre los internautas, pues muchos consideran que al no ser "natural" no debería tener tanto éxito, mientras que otros la apoyan de manera incondicional.

Karely Ruiz, el fenómeno de las redes sociales

Ya en otras publicaciones el tema de las intervenciones estéticas había sido tocado por sus fans y la misma Karely Ruiz, no se ha aguantado las ganas de responderles de manera directa: "Yo si tengo cirugías y kheeee", escribió a mediados de junio del año pasado tras compartir una imagen donde aparece con la lencería de color azul que fue tomada por algunos vivos para plasmarla en cobijas.

Karely Ruiz se operó el busto y se ha hecho lipoesculturas (Foto: @karelyruiz)

Para muchos, la joven de 22 años es todo un fenómeno y no precisamente por sus "arreglitos", sino porque conquistó gran parte de México y otras naciones de Sudamérica sin la necesidad de ser una cantante o actriz. Aunque logró aparecer en la pantalla chica, su éxito se lo debe en su totalidad a las redes sociales. Pero como nada es gratis, tuvo que abandonar la carrera de Enfermería para perseguir sus sueños de ser popular. Ahora, tras haber conseguido un éxito rotundo, tener una jugosa cuenta bancaria y un Corvette estacionado en la puerta de su casa, piensa retomar los estudios y convertirse en empresaria en el futuro.

Karely Ruiz es considerada una de las reinas de OnlyFans (Foto: @karelyruiz)

