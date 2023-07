Lolita Cortés destroza a Ninel Conde por su interpretación de “Sálvame”: “Ni siquiera canta”

Ninel Conde sigue dando de qué hablar luego de que durante uno de sus conciertos interpretara "Sálvame" de RBD, pues a las burlas que desató en redes sociales su desempeño sobre el escenario se sumó la brutalmente honesta crítica de Lolita Cortés que, fiel a su estilo, destrozó con sus comentarios a la también actriz al puntualizar en que le falta preparación.

Aunque el "Bombón asesino" es recordada entre los fans de "Rebelde" por su papel de Alma Rey en la telenovela, no se salvó de las burlas luego de cantar uno de los temas más icónicos de la agrupación. Y es que entre los internautas que destacaron su poca afinación y los que hablaron de la falta de aire, las críticas se intensificaron haciendo viral el clip del que la "juez de hierro" no dudó en dar su opinión.

Lolita Cortés se ha convertido en toda una leyenda por sus fuertes críticas en "La Academia" con las que hizo que más de un participante derramara lágrimas, ahora fue Ninel Conde quien probaría la honestidad de sus palabras luego de que, en un encuentro con la prensa durante la puesta en escena "El mago The Wiz", la destrozara por la canción de RBD.

“Nunca se ha preparado, sólo se ha estado operando, gastando dinero en tantas cirugías y se le olvidó el cerebro. Hay que preparar el cerebro, no el cuerpo, el cuerpo se acaba, el cerebro es el que sigue y sigue. Tienes que cultivarte porque tienes que forjar un cimiento muy fuerte para que nadie de ahí te tire y esa es la educación, es pura educación, no la presencia, basta de chich** y nalg**, necesitamos talento puro", dijo Lolita Cortés.

Lolita Cortés habla sobre burlas a Ninel Conde

Ante la mofa que se hizo en redes sociales con el video de Ninel Conde, la actriz respondió con un nuevo el clip del concierto como "prueba" de que había sido manipulado para que su voz sonara distorsionada, lo que incrementó las críticas; además, mencionó el bullying que ha recibido durante su carrera por algunas de sus declaraciones, algo de lo que también habló Lolita Cortés.

“Aprendí que el ‘hate’ viene de la frustración y envidia de gente que no ha podido realizar sus sueños ni ser feliz (…) Me entristece es ver tanta gente llena de odio y resentimiento que no se ha dado cuenta el daño tan terrible que pueden ocasionar a gente que no tiene la inteligencia emocional de saber quién es”, respondió Ninel Conde en su cuenta de Instagram.

Al respecto, la juez indicó: "No tengo nada que opinar acerca de ella, me resta tiempo y energía. No es que le hagan bullying, zapatero a tu zapato. Es que cuando la gente ya está mal y no sabe que ya se tiene que ir o no sabe que nunca debió de haber estado, o no sabe que tuvo una oportunidad de ser bonita, ya. Son años de estudiar, de leer, de cultivarte y de, pese a las cirugías, seguir".

SIGUE LEYENDO:

Ninel Conde responde a las burlas por canción de RBD: "Sálvame del bullying"

VIDEO: el bochornoso momento de Ninel Conde cantando "Sálvame" que le trajo burlas en redes