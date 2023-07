Ninel Conde muestra cómo se ejercita para tener una figura de impacto

Ninel Conde se convirtió en tema de conversación en redes sociales durante las últimas horas debido a que realizó una publicación con la que dejó boquiabierto a todos sus seguidores de Instagram pues resulta que la bella actriz y cantante conocida como “El Bombón Asesino” presumió cómo es uno de los intensos entrenamientos que realiza en el gimnasio y como era de esperarse las imágenes causaron un gran furor entre sus fans, quienes se volcaron en halagos para la también modelo de OnlyFans quien pudo reafirmarse como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula.

Como se dijo antes, fue a través de la concurrida aplicación de la camarita donde la entrañable “Alma Rey” realizó la publicación en cuestión, en la cual, además de mostrar parte de su rutina de ejercicios también aprovechó para revelar lo que significa el ejercicio en su vida, lo cual, sirvió de motivación para sus seguidores pues de manera frecuenta los invita a que se sumen al estilo de vida fitness.

Ninel Conde está convertida en toda una influencer fitness. Foto: IG: ninelconde

“Yes, I’am obsessed! Haciendo terapia, dejando ir viejos apegos, drenando pensamientos que ya no le sirven al propósito de mi Alma, sudando la rabia de lo que me callé… uno de mis lugares favoritos… gym time for me. Y para ustedes ¿qué es el gym? Los leo” fue el texto que escribió Ninel Conde para acompañar su video.

Estos son los ejercicios de Ninel Conde para lucir una figura de infarto

En el video difundido por Ninel Conde, lo primero que llamó la atención fue su espectacular outfit sport, pues dejó claro que ni haciendo ejercicio se permite perder el glamour ya que lució todas y cada una de sus curvas gracias a unos ceñidos leggins de color azul, los cuales, combinó con un coqueto top blanco tipo halter strap, por lo que la también modelo de OnlyFans lució sumamente bella.

Respecto a los ejercicios que Ninel Conde realizó, se le pudo ver haciendo “press militar” con un par de mancuernas de 20 libras cada una, posteriormente, realizó elevaciones frontales con una barra olímpica que tenía un par de mancuernas de 8 libras en cada costado y para finalizar también se le pudo ver haciendo repeticiones en la máquina dorsalera.

Cabe mencionar que, en esta ocasión Ninel Conde no reveló cuántas repeticiones de cada ejercicio realiza, sin embargo, de lo que sí se tiene certeza es que esta rutina está enfocada para mantener en muy buena forma sus brazos, el tórax, su abdomen y la espalda, por lo que este video podría servir como guía para tu próxima visita al gym.

Ninel Conde posee un físico sumamente envidiable. Foto: IG: ninelconde

Como era de esperarse, el video de Ninel Conde causó un gran furor entre los más de 5.7 millones de fans que ostenta en Instagram, prueba de ello es que en cuestión de minutos su post logró acumular miles de likes, además, la caja de comentarios se llenó con decenas de halagos de parte de sus seguidores y hasta de otras celebridades de la farándula que reconocieron al “Bombón Asesino” por su arrolladora belleza y por su disciplina cuanto de trata de cuidar su figura.