Ninel Conde responde a las burlas por canción de RBD: "Sálvame del bullying"

La polémica ha sido una constante en la carrera de Ninel Conde y su paso por los escenarios no es la excepción, y es que esta vez desató una ola de burlas en redes sociales tras su interpretación de “Sálvame” que es un de los temas más icónicos de RBD. La actriz no se quedó callada y aseguró que el audio fue alterado, pero las “pruebas” que compartió sobre eso generaron aún más criticas.

El “Bombón asesino” es recordado por los fans de “Rebelde” gracias a su papel como Alma Rey en la telenovela, madre de Roberta interpretada por Dulce María; sin embargo, esto no la salvó de que los internautas hicieran mofa de su más reciente concierto en el que su revelador atuendo con minifalda y crop top de espejos pasó a segundo plano debido a lo desafinada que fue su interpretación.

“Duérmanse, sino saldrá Ninel Conde cantonando ‘Sálvame’ de RBD”, “Me la estoy pasando bien raro”, “Yo cantando en mi cuarto a las 3 de la mañana”, “Eso me pasa por desvelarme” y “Casi me muero de un infarto”, fueron algunos de los comentarios que la cantante se llevó por su desafortunado desempeño sobre el escenario.

“Sálvame del bullying”

Ninel Conde no dudó en responder a las burlas y los comentarios negativos sobre su faceta como cantante, aseguró que el video que se hizo viral en redes sociales fue alterado para que su voz sonara distorsionada y compartió “pruebas” de ello que en lugar de ayudarla la perjudicaron aún más incrementando las críticas en su contra.

“La semana pasada tomaron un fragmento de uno de mis shows y alteraron el audio quitando, incluso, la voz del público que cantaba conmigo, distorsionando mi voz y volviendo algo negativo viral (…) Les reitero que a mí, después de tantos años de mover el abanico, ya no me tambalean y lo que me entristece es ver tanta gente llena de odio y resentimiento que no se ha dado cuenta el daño tan terrible que pueden ocasionar a gente que no tiene la inteligencia emocional”, escribió la cantante.

Ninel Conde responde a las críticas por su interpretación de "Sálvame". Foto: IG @ninelconde

El clip compartido por Ninel Conde generó nuevas reacciones de internautas entre quienes aseguran no notar la diferencia y aquellos que la apoyaron: “Lo escucho igual. No cantas, Ninel, entiende”, “Ay, mija, no se nota la diferencia”, “Ninel, estás espectacular”, “¿Cuál es la diferencia del video editado?” y “Te amamos, Alma Rey”.

La actriz recordó la primera vez que fue blanco de burlas en redes sociales, aquella en la que confundió tsumani con surimi: “En aquel entonces las redes eran algo nuevo y Twitter era la moda, fue ahí donde me tundieron de ataques que me llevaron a una depresión muy grande y fue ahí donde me hicieron más fuerte y aprendí que el ‘hate’ viene de la frustración y envidia de gente que no ha podido realizar sus sueños ni ser feliz”.

SIGUE LEYENDO:

