“El Capi” Pérez responde a las polémicas declaraciones de Brandon Peniche: “no sabía que lo lastimaba”

Carlos Alberto Ibarra Pérez, quien es mejor conocido como “El Capi” Pérez, acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que finalmente rompió el silencio y respondió a los polémicos comentarios que hizo en su contra Brandon Peniche, quien aseguró haber borrado de su vida al titular de “La Resolana” debido a que no tuvieron ni un poquito de química cuando fueron compañeros en “Venga la Alegría”, por lo que la controversia continua entre ambas celebridades.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que toda esta controversia comenzó a mediados del mes de noviembre, cuando Brandon Peniche estuvo como invitado en “Anetteando”, el programa de YouTube conducido por Anette Cuburu y en dicho espacio el también actor habló de su paso por “Venga la Alegría” y confesó que no tuvo una buena relación con sus ahora excompañeros, en especial con “El Capi” Pérez, a quien decidió “borrar de su vida” pues considera que en más de una ocasión “se metió con él” a través de sus parodias.

Brandon Peniche aseguró que no tuvo química con "El Capi" Pérez. Foto: IG: penichebrandon

“No hubo química. A mí no me gusta la gente que se mete conmigo, entiendo que yo debí de haber pagado piso, tenía que pagarlo, pero de pronto se echó dos que tres comentarios fuera que no me agradaron. Dije ‘bueno de aquí a mi vida lo eliminó, que Dios lo bendiga”, fueron las palabras de Brandon Peniche sobre "El Capi" Pérez que causaron controversia.

“El Capi” Pérez responde al polémico comentario de Brandon Peniche

Tuvo que pasar poco más de un mes para que “El Capi” Pérez finalmente respondiera al comentario de Brandon Peniche y dichas declaraciones del también comediante llegaron durante su participación en el podcast “Pinky Promise” donde fue cuestionado de manera directa sobre esta polémica y fue aquí donde aseguró que si se encuentra a su excompañero le ofrecería disculpas pues no sabía que lo lastimaba con sus parodias.

Las declaraciones de "El Capi" Pérez se pueden ver a partir del minuto 1:48:00

“Les voy a ser sincero, cuando salió este clip de Brandon Peniche donde dice que no soy su persona favorita, la verdad yo no lo esperaba, pero yo no me daba cuenta que cuando yo hacía mis parodias sobre Brandon que yo probablemente lo estaba lastimando o lo estaba incomodando, o sea no me di cuenta en ese momento y cuando yo vi este clip yo en vez de enojarme, me sentí mal conmigo mismo porque yo nunca me acerqué a preguntarle si le gustaban o no mis parodias o si le gustaba la forma en la que yo lo caracterizaba en esta sección de VLA entonces no tenía ni idea que tenía esa idea sobre mí, porque yo lo recuerdo con cariño”, comenzó “El Capi” Pérez.

Para finalizar, “El Capi” señaló que si se encuentra a Brandon Peniche está dispuesto a ofrecerle disculpas por sus parodias pues señaló que el hecho de ser comediante no es justificación para afectar a una persona como lo hizo con su excompañero, por lo que quedó más que claro que por su parte, no pretende seguir con esta polémica.

"El Capi" Pérez no pretende seguir la polémica con Brandon Peniche. Foto: IG: elcapiperez

“Solo es eso, me tomó de sorpresa y si un día lo veo le voy a pedir disculpas por lastimarlo con mis parodias porque cuando te dedicas a hacer comedia o ces mal o hacer reír entonces no es a hue… que le tengas que caer bien a todos y a él no cayó bien lo que yo hacía y es muy respetable y como tuve los hue… de hacer esa parodia también tendré los hue… de pedir una disculpa cuando lo vea”, finalizó el conductor de “Venga la Alegría”.