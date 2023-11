Brandon Peniche borró de su vida a El Capi Pérez, este fue el motivo: "no me gusta que se metan conmigo"

El famoso conductor de televisión, Brandon Peniche se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de conceder una entrevista con Anette Cuburu en la que habló de la verdadera relación que tuvo con sus excompañeros en "Venga La Alegría".

Frente a las cámaras de la transmisión en YouTube el también galán de televisión reconoció que no con todos los presentadores de "Venga La Alegría" tuvo la mejor de las relaciones, pero lo que más llamó la atención fue el momento en el que habló de su enemistad con El Capi Pérez.

En la plática con Anette Cuburu el conductor de televisión, Brandon Peniche fue cuestionado sobre su paso como estrella en "Venga La Alegría". Fue en ese momento cuando aprovechó para hablar de su relación con el comediante, El Capi Pérez, uno de los talentos más importantes de TV Azteca.

Sin guardarse nada el protagonista de telenovelas como "Nadie como tú", "Contigo sí" y "Que te perdone Dios" confesó que nunca existió una importante química con El Capi Pérez. Detalló que nunca le ha gustado que se metan con él, situación que sí hizo el conductor de "La Resolana".

"No hubo química. A mí no me gusta la gente se que mete conmigo, entiendo que yo debí de haber pagado piso, tenía que pagarlo, pero de pronto se echó dos que tres comentarios fuera que no me agradaron", dijo el actor.