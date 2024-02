Andrea Escalona da consejo para mejorar relación de pareja y lanza fuerte indirecta a Dania Méndez: "no se queden con lo del celular"

Andrea Escalona, conductora del programa Hoy nuevamente da de qué hablar, en esta ocasión debido a un consejo que compartió a través de sus redes sociales, el cual va dirigido para todo aquel que desee mejorar su relación de pareja.

Sin embargo, este consejo ha causado mucha polémica ya que la conductora de Hoy hizo referencia a una declaración que su compañera Dania Méndez hizo hace unas semanas en un famoso podcast.

Andrea Escalona da consejo de parejas.

Foto: IG @andy_escalona

Fue a través de sus historias de Instagram que Andrea Escalona decidió hablar sobre temas de pareja, en el clip que dura apenas 42 segundos, la conductora revela que su papá una vez le pidió que se bajara al nivel de su pareja, sin embargo, ella cree que eso no esta bien.

Y es que, Escalona cree que en lugar de bajar, ambos como pareja deben crecer juntos en todos los aspectos, sin hablar de clases o de economía, la conductora cree que todo empieza con el amor propio.

Andrea Escalona recordó las declaraciones de Dania.

Foto: IG @andy_escalona

Durante este discurso, Escalona retomó una referencia sobre algo que su amiga y compañera de Hoy, Dania Méndez hizo hace algunas semanas en donde habló de un exnovio que no le regaló un celular que ella quería y que ha sido objeto de burlas en redes sociales, pues la han tachado a la ex Acapulco Shore de superficial y banal, sin embargo, Andrea se refiere que se trata de no aceptar menos de lo que una como mujer podemos darnos así mismas.

Escalona y Dania son grandes amigas.

Foto: IG @andy_escalona

Hace unas semanas, la ex integrante de Acapulco Shore contó en el podcast de “Un tal Fredo” cómo fue su historia de amor con el integrante de Piso 21 y lo que la llevó a dar por terminada dicha relación.

En el episodio, “La buchi” como también le dicen de cariño a Méndez recordó que el cantante no le quiso regalar un teléfono de alta gama, lo que la decepcionó mucho, sin embargo, sus declaraciones han sido objeto de burla en redes sociales.

“Llega navidad y nos íbamos a regalar los iPhone, él me dice que no comprara un cel, lo compramos juntos, yo no me compré el 14 pro máx porque él me dijo que no me lo comprara y pues ¿qué piensas tu?, pero llega y me dice, no es lo material, es la acción… Veo que el trae el 14 pro y yo siempre he ocupado el max... pero llegamos al departamento me da el 14, ni pro ni max, 14, yo me quedé pensando 'me hubiera pedido dinero para comprarme el que yo quería'... Desde ahí fue que dije, creo que no estoy en el lugar correcto”, mencionó Dania en el podcast.