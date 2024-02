Daniel Bisogno: así fue la vez que Andrea Escalona recordó haber llorado por el amor del conductor de Ventaneando

Durante los últimos días, se reportó que el estado de salud del conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno es reportado como grave, incluso se reveló que se le había inducido al coma, por tal razón, amigos, colegas, familiares y seguidores del también actor han mostrado su preocupación por el irreverente presentador.

A lo largo de su vida, Daniel Bisogno no solo ha sido muy polémico por su peculiar humor negro, sino también por sus relaciones amorosas, pues fue ligado sentimentalmente a varias famosas, entre ellas Andrea Escalona quien en una entrevista recordó lo mucho que lo amo, pero también reveló que el conductor de Ventaneando le rompió el corazón.

Siempre fueron grandes amigos pese a su ruptura.

Fue en el año 2008 cuando los presentadores protagonizaron uno de los romances más polémicos de TV Azteca, pues pocos podían dar crédito que estuvieran enamorados, esto debido a la diferencia de edad, pese a todo esto, Andrea y Daniel Bisogno se dejaban ver por todos lados muy enamorados.

De acuerdo con la actual conductora del programa Hoy, Daniel fue su segundo novio formal por lo que llevaron una relación un tanto “inocente” y ella se enamoró perdidamente del conductor de Ventaneando.

Pese al gran amor que le tenía a Daniel, Escalona un día decidió dar por terminado su noviazgo pues el presentador ya pensaba en formalizar con Andrea y hasta en tener hijos, esto le asustó a la conductora de Hoy y decidió poner fin a su relación.

“Mi amor, cuando tú y yo tengamos nuestros hijos... yo dije no, para nada espérame, tengo 21 años, no quiero tener hijos y pensé que entonces qué hacía ahí, le comenté que él iba para un lado.. yo me la estaba pasando bien y me estaba divirtiendo mucho, pero todavía tenía mucho por vivir y en ese entonces no quería tener hijos”, reveló Escalona a Mara Patricia Castañeda.