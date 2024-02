Christian Estrada ya olvidó a Alicia Machado, ahora es el “príncipe” de Aleska

Fue a inicios de este 2023 cuando Alicia Machado confirmó su ruptura con Christian Estrada, luego de varios meses de un polémico romance, la venezolana dijo sentirse arrepentida de haberle dado una oportunidad, mientras que el modelo dedicó un mensaje de despedida en el que expresó su amor por la ex Miss Universo.

Aunque parecía que Christian Estrada estaba en medio de un duelo amoroso, tratando de olvidar a Alicia Machado, el ex de Ferka ingresó a La Casa de los Famosos 4 y ahí mágicamente olvidó a la mujer de la que se decía enamorado pues ahora puso sus ojos en Aleska, sin embargo, al ser el primer eliminado no tuvo tiempo de seguir cortejando a la guapa participante, pero eso no fue impedimento para darle una sorpresa este día del amor y la amistad.

Foto: IG @estradac11

Christian Estrada se convierte en “príncipe” por Aleska

Vaya sorpresa la que recibió Aleska dentro de La Casa de los Famosos 4, pues sin decirle nada más, “La Jefa” le pidió que saliera al patio y ahí encontró un camino de flores por lo que quedó muy sorprendida, pero eso no era todo, pues el verdadero regaló estaba por entrar.

Y es que de repente las puertas de La Casa de los Famosos 4 se abrieron de par en par y se vio entrar a un hermoso caballo el cual jalaba una carreta, y arriba de esta apareció Christian Estrada disfrazado como un príncipe.

Este detalle enloqueció a Aleska quien al ver a Estrada arriba de la carreta y con un ramo estilo buchón corrió a abrazarlo mientras que él le gritaba que él era su príncipe, por lo que la participante quedó muy sorprendida.

“Yo soy tu principe, mi vida”, dijo Christian Estrada

Este detalle aunque para Aleska fue algo muy lindo y que la conmovió hasta las lágrimas, para el público que sigue de cerca el reality show les pareció algo que cayó en lo ridículo.

“Apagué el televisor, me dio pena ajena”, “Pena ajena, lo que tienen que hacer por dinero”, son algunos comentarios que se pueden leer en redes sociales.

Foto: IG @estradac11

¿Por qué terminó con Alicia Machado?

Luego de ver el interés de Christian Estrada por otra mujer, Alicia Machado ha sido cuestionada por las razones que la llevaron a terminar su relación amorosa con el polémico modelo.

Fue en entrevista para el programa Hoy que la ex Miss Universo rompió el silencio respecto a su separación pues asegura que no está de acuerdo sobre cómo lleva el tema de la paternidad con Ferka.