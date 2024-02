Ben Affleck sorprende bailando en el Super Bowl LVIII y fans le piden a JLo que lo incluya en su próximo tour

En el Super Bowl LVIII no todo giró en torno al fútbol americano porque las miradas también estuvieron en los famosos que se dieron cita en el encuentro que Kansas City Chiefs ganó, dejando a San Francisco 49ers con la ilusión. Igual hubo celebridades que hicieron una aparición especial mediante los comerciales que se presentaron en el evento más importante de la NFL.

Dos famosos que cautivaron son Jennifer López y Ben Affleck porque protagonizaron un llamativo comercial para la cadena de cafés y donas Dunkin' Donuts, que es la preferida del actor y director de cine, de 51 años de edad. La pareja, mejor conocida como Bennifer, repitió la fórmula del año pasado, ya que en el Super Bowl de 2023 también fue parte de un comercial.

Bennifer se llevó las miradas en el Super Bowl porque el anunció que realizó para Dunkin' Donuts. Archivo.

Ben Affleck, el rey del baile que sigue los pasos de JLo

El actor de "Armageddon" y "Batman" fue la estrella del anuncio porque incluso bailó con gran ritmo, demostrando que ha aprendido de JLo, quien empezó su carrera como bailarina, antes de saltar a la fama como actriz y cantante. De hecho, la actriz de "Selena" y "Si te casas te mato" ha sido jurado de “World of Dance” porque la danza es lo suyo y por eso se luce en las coreografías de sus videos musicales y sus performances.

Debido a que el video del comercial de Dunkin' Donuts está en las redes sociales de Jennifer López, la intérprete de "On the Floor" y "Get Right" ya recibió una petición de sus fans: que Ben Affleck sea parte de su siguiente tour, ya que serían una excelente dupla incluso en el escenario.

Jennifer López y Ben Affleck siempre dan de qué hablar, ya que son una de las parejas más mediáticas. Archivo.

Bennifer, la gran sensación del Super Bowl LVIII

"Mi Jenny, no sé si pondrás a Ben en el álbum, ¡pero seguro tiene que estar en tu próxima gira como tu bailarín!" y "no pensé que podría amar más a Ben", son algunos comentarios que se leen en la cuenta de Threads de Jennifer López, quien participó en el anunció con su esposo para apoyarlo, especialmente porque el actor le quiso dar la vuelta a los memes que han hecho en su contra.

Bennifer no sólo es una de las parejas que más sensación causa, sino que igual genera revuelo en redes sociales. Ahora Jennifer López, de 54 años, está promocionando su álbum "This Is Me Now" que oficialmente presentó en Saturday Night Live. De hecho, Ben Affleck hizo referencia a este en el comercial para Dunkin' Donuts.