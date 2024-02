Poncho Herrera reacciona al MEME que lo vincula con Taylor Swift en el Super Bowl

Este sábado se realizó el Super Bowl LVIII y aunque fue un partido cardiaco que marcó la victoria de los Kansas City Chiefs frente a San Francisco 49ers, las reacciones y los divertidos memes no se hicieron esperar. Evidentemente, las imágenes más llamativas fueron relacionadas con Taylor Swift, quien hasta fue vinculada con el actor mexicano Poncho Herrera.

Debido a que las divertidas fotos y comentarios inundaron X (antes Twitter), el ex integrante de RBD logró ver la imagen en la que se le relacionó con la intérprete de "The Man", por lo que tuvo una peculiar reacción, que a su vez provocó risas y diferentes comentarios entre sus miles de seguidores de la plataforma.

Taylor Swift estuvo en un palco VIP junto a sus amigos Foto: AP

Así reaccionó Poncho Herrera al meme con Taylor Swift

Un usuario de la plataforma compartió una foto en la que se puede ver a Taylor Swift en el palco VIP del Allegiant Stadium en Paradise, Nevada. En la imagen se observa que está con su amiga, la cantante Lana del Rey y otro sujeto, a quienes está abrazando mientras pone atención al partido de su novio Travis Kelce.

Aunque Taylor y Lana, son muy conocidas, su otro acompañante no, así que el internauta indicó, en tono de burla, que el hombre era "Francisco", personaje interpretado por Alfonso Herrera en la película "Amarte Duele", debido a que tenía un look similar. "Lana del Rey, Taylor Swift y el wey que le disparó a Renata en Amarte Duele, hoy en el #SuperBowl2024", escribió @Rhevolver.

Poncho Herrera reacciona al meme que lo vincula con Taylor Swift X @ponchohd

La publicación se hizo viral, por lo que fue vista por actor mexicano, quien reposteó la imagen y escribió solamente un: "Waaaaa?", dejando ver que estaba desconcertado con la comparación, pues el hombre solo tenía el cabello rubio y con rizos, como él lo llevó para interpretar a su personaje en la película mexicana del 2002.

La reacción de los fans al meme de Poncho Herrera y Taylor Swift

Después de que replicara la publicación, los comentarios de los usuarios de X y sus fans no se hicieron esperar, pues les pareció un MEME muy cómico. "Es que aún no te perdonan que le hayas disparado a Renata", "No se puede vivir con tanto rencor, que ya te perdonen por matar a Renata güero jajajajajajaja" y "Bueno el look si lo traía igual", fueron los comentarios que se pueden leer.