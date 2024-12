¿Se acabó el pleito? Manelyk habla de Karime Pindter y dice estar abierta a trabajar con ella

Desde su debut en el reality "Acapulco Shore", tanto Manelyk González y Karime Pindter han sabido abrirse espacio en una industria sumamente competitivas, llevándolas a explorar distintas áreas de su vida y ganando millones de seguidores a través de redes sociales. Y si bien, la relación de "las comadres" había resultado bastante sólida, hace algunos años decidieron alejarse la una de la otra debido a varias diferencias y hasta traiciones.

Según diversas versiones, el distanciamiento entre las dos estrellas surgió por problemas personales relacionados con sus parejas. Manelyk ha declarado que, durante su relación con Jawy Méndez, decidió cortar lazos con Karime debido a presuntas acciones que mostraron desleales. Entre estas acciones, se rumoreó que Karime había besado a Jawy durante el programa, un hecho que dejó cicatrices en la amistad de ambas.

Otro rumor que avivó la controversia fue la supuesta práctica de "brujería", pues de acuerdo con declaraciones hechas por Manelyk, ella encontró una fotografía en la que Karime aparentemente le deseaba mala fortuna. Aunque este aspecto nunca se confirmó oficialmente, fue suficiente para que el público dividiera opiniones y alimentara teorías sobre una enemistad profunda, que parece haberse limado con los años.

Es así como este dúo icónico terminó entre algunos chismes y malos entendidos, pero desde que Karime participó en la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México" se ha reavivado la polémica entre ambas, pues durante su estancia en el reality, la influencer habló en varias ocasiones de su amistad con Mane, recordando con amor los momentos vividos y señalando que fue una experiencia difícil pero formativa.

Aunque Mane había optado por mantenerse alejada de cualquier cosa que estuviera relacionada con Karime, a través de un encuentro reciente con los medios, Manelyk aseguró que no le guarda ningún tipo de rencor a Pindter e incluso hasta dejó abierta la posibilidad de volver a trabajar con ella si en algún momento vuelven a reencontrarse.

Jamás en la vida voy a odiar a alguien [...] Si yo no hubiera empezado con ella, yo no sería la mujer que soy y ella no sería quien es, si no es por mí [...] Si el destino, el universo o algún proyecto nos vuelve a juntar, yo sé que ella es lo suficientemente madura como para trabajar juntas. Tuvimos nuestras diferencias como a todo mundo le pasa, pero yo la respeto mucho y guardo los momentos buenos, declaró Manelyk González