Capi Pérez acumula dos sanciones en TV Azteca por consumir sustancias durante una de sus famosas posadas

En los últimos años hemos visto como la televisión tradicional incorpora nuevas figuras que logran conectar con audiencias más jóvenes, con papeles nunca antes vistos y que llegan a romper con la rigídez de este medio. Un claro ejemplo de ello es Carlos Alberto Pérez Ibarra, mejor conocido como "El Capi Pérez", quien con un estilo único de humor irreverente ha logrado conquistar al público mexicano en cada una de sus apariciones televisivas.

Nacido en Aguascalientes, el Capi Pérez comenzó su carrera en los medios de comunicación trabajando en emisoras de radio locales, donde desarrolló su estilo característico de comedia. Su gran oportunidad llegó en 2011 cuando fue invitado a un casting para TV Azteca y desde entonces ha sido un pilar en programas como "La Resolana", "Venga la Alegría" y su más reciente aparición en "100 Mexicanos".

Y es que gracias a su capacidad innata para conectar con las audiencias y un carisma que trasciende generaciones, este conductor y comediante se ha convertido en uno de los rostros más emblemáticos de TV Azteca. Sin embargo, su trayectoria no ha estado exenta de episodios polémicos, incluyendo recientes revelaciones sobre 2 actas administrativas que han puesto en jaque su continuidad dentro de la empresa.

La habilidad de El Capi para conectar con el público radica en su autenticidad, pues no teme abordar temas controversiales o reírse de sí mismo, lo que le ha permitido destacarse en una industria altamente competitiva. Este enfoque honesto, sumado a su creatividad y compromiso, lo ha convertido en uno de los talentos más queridos de la televisión mexicana.

Pero a pesar de su éxito, el Capi Pérez reveló recientemente en el programa de radio "La Caminera" que no todo ha sido risas en su carrera y es que en una conversación cargada de humor, el comediante compartió que ha acumulado 2 actas administrativas en TV Azteca, lo que lo coloca en una posición vulnerable dentro de la empresa, pues según explicó, una tercera infracción podría resultar en su despido.

La primera acta administrativa que recibió fue resultado de un incidente durante una posada organizada por el programa Ventaneando. En este evento, El Capi y su colega, el también conductor Fer Gay, fueron acusados de encender una "mini fogata" en lo que algunos interpretaron como un acto relacionado con el consumo de marihuana y aunque El Capi narró la anécdota con humor, dejó claro que el episodio generó tensiones con la empresa.

Una vez a Fer Gay y a mí nos levantaron un acta administrativa en la empresa en que laboramos porque estábamos en una posada de Ventaneando consumiendo, digamos, haciendo una mini fogata. Alguien nos echó la culpa. Según nos escondimos, pero resulta que estábamos afuera del baño de mujeres [...] Al otro día me marcaron y me dijeron 'oye, Capi, ¿qué hiciste? Tienes una falta administrativa', dijo entre risas para el programa de radio.

La segunda acta administrativa ocurrió por un incidente relacionado con equipo técnico de la empresa ya que en un evento en Aguascalientes, El Capi utilizó una cámara de la televisora que terminó dañada por agua, producto de hielos y botellas colocados encima de una banca.

Me llevé equipo a una feria y no me di cuenta que la dejé abajo de una banca y pusimos hielos y pomos arriba de la banda. Se fue derritiendo y entregué la cámara de Azteca empapada, declaró el comediante.