De Playa Limbo a "KOTOTAMA": Jass Reyes redefine su carrera con su nuevo EP de pop y filosofía nipona

La industria musical a nivel nacional suele ser un espacio que brinda difusión y apertura a proyectos y artistas consolidados, si bien la escena emergente siempre está y estará vigente, la resiliencia, la creatividad y el amor por una propuesta artística sincera suele ser la clave para destacar entre cientos de miles de creadores emergentes.

Este es el caso de Jass Reyes y el proyecto musical conocido como "KOTOTAMA", una idea fuertemente influenciada en la cultura nipona, que mezcla géneros musicales como el house, el pop y el funk con el empoderamiento y un mensaje personal a través de ritmos que invitan al movimiento, tanto físico por medio del baile, así como reflexivo de la mano de letras honestas.

En entrevista exclusiva para Heraldo Media Group, Jass Reyes, conocida por su rol como la cantante de Playa Limbo desde 2017, conversó sobre su más reciente proyecto musical, el EP “KOTOTAMA”. De igual forma, rememoró su recorrido en la industria, el cual la ha llevado a colaborar con artistas de talla mundial.

Oriunda de Ciudad Juárez, Chihuahua, la vida de la cantautora de “QCVH” se ha caracterizado por la creatividad y el empoderamiento, relató que salió huyendo, a los 17 años, de unas de las ciudades más violentas para las mujeres, buscando como definirse musical y personalmente en lo que describe como constante exploración de la feminidad más allá del físico, más allá de la sensualidad o más allá de lo que se espera en la escena musical en México.

Además de su papel protagónico en la icónica banda, Playa Limbo, Jass Reyes agradece la oportunidad de poder aprender de múltiples experiencias personales y musicales de la mano de colaboraciones con grandes artistas, siendo Alejandro Sanz y Juanes, dos figuras vitales para el sonido distintivo que caracteriza a su carrera como solista.

“Cuando tenía por ahí de 21 años me tocó conocer a Sanz y aprender un montón de él aprender sus formas y de un artista que escribe todo lo que vive, todo lo que siente (…) es de los artistas en habla hispana que más admiro”

El recorrido musical de Jass Reyes, además de ser nutrido por su rol activo en Playa Limbo, también se conforma de gratas experiencias que han orientado su carrera en una dirección realmente interesante en cuanto a personalidad musical, puntualmente, la artista rememoró para Heraldo Media Group los increíbles momentos que pasó junto a Juanes.

"Él me escuchó cantar en una prueba de sonido y yo le iba a abrir su show y me dijo ‘¿Te sabes fotografía?’ y le dije ‘Claro’ y a partir de ese día me invitó a cantar fotografía en todo el tour"