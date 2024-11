Este fue el bonito regalo que Ángela Aguilar y Christian Nodal le mandaron a la esposa de Carín León por su cumpleaños

El pasado sábado 23 de noviembre, fue el cumpleaños de Meylin Zúñiga, esposa del famoso cantante de música regional mexicana Carín León, quien celebró la fecha especial de su pareja a lo máximo, organizándole una lujosa fiesta en un vistoso jardín lleno de flores de colores en tonos rojos y rosas.

Dicho festejo también incluyó la presentación musical en vivo del intérprete, quien ofreció un concierto privado para todos los asistentes entre los cuales se encontraban algunos famosos artistas y celebridades como el cantante Carlos Rivera, la actriz Cynthia Rodríguez, así como los miembros del grupo Matisse.

El día de ayer por la tarde, Meylin compartió algunas fotos de su celebración a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en las cuales dejó ver algunos de los momentos más emotivos y divertidos del evento, además de que mostró varios de los regalos que recibió por su cumpleaños, llamando la atención aquel que le mandaron Ángela Aguilar y Christian Nodal.

La fiesta de Meylin se llevó a cabo en un hermoso jardín

Foto: Instagram/meylinzuniga

Este fue el bonito regalo que Ángela Aguilar y Christian Nodal le mandaron a la esposa de Carín León

Como se puede apreciar en la fotografía, Ángela Aguilar y Christian Nodal le mandaron un enorme arreglo floral formado a base de rosas y orquídeas en colores pastel que iban acorde con la temática de la fiesta, a la cual la joven pareja de intérpretes no pudieron asistir por motivos que aún no han sido revelados, sin embargo, no perdieron la oportunidad para mandarle un detalle a la esposa de Carín León, con quien mantienen una buena amistad.

El detalle fue recibido por Meylin con bastante apreció, quien lo presumió en su Instagram en una de sus historias en donde etiquetó a cada uno de los cantantes por separado, asegurando que había amado su regalo.

“Gracias Ángela Aguilar y Christian Nodal, las amé” escribió al pie de la foto.

Ángela Aguilar y Christian Nodal le mandaron un bonito arreglo floral a Meylin Zúñiga

Foto: Instagram/meylinzuniga

