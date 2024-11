El valioso consejo de Katy Perry al "Capi" Pérez para convertirse en el mejor papá del mundo

Luego de la ola de memes que provocó la visita de Katy Perry al programa “Venga la Alegría”, donde además de anunciar las fechas de su "The Lifetimes Tour" en el país, participó en las dinámicas de la emisión, Capi Pérez dijo que él la vio contenta a la intérprete en todo momento.

“En las redes nos echaron buenos memes, personalmente me quedó con que ella se fue feliz, no la vi incómoda en ningún momento, pero me encantaron todos los memes que hicieron, me dieron mucha risa, es normal burlarse y crear memes de la industria de la televisión, porque para eso está hecha”, dijo a El Heraldo de México.