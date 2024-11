Manelyk González arremete contra “¿Quién es la máscara?” tras ser eliminada: “No pude fingir felicidad”

La competencia avanza en “¿Quién es la máscara?” y uno de los inesperados cambios para la nueva temporada ha generado molestia entre fanáticos y algunos participantes, como Manelyk González que fue uno de los eliminados el pasado domingo revelando que se escondía tras el personaje de “Dale Dale”. Se trata del “botón azul” para salvar a quienes estén en riesgo, una decisión que dejó fuera a la influencer pese a que estaba entre los concursantes favoritos del programa.

El pasado fin de semana la exestrella de “Acapulco Shore” fue eliminada del programa junto a Martín Ricca, pero ella no pudo ocultar su molestia y frustración al quedar fuera de la competencia y estuvo a punto de romper en llanto en pleno escenario. A través de redes sociales la también modelo hizo evidente lo enojada que estaba y arremetió contra la producción por el “botón azul” ya que fue el uso de éste por Juanpa Zurita lo que la dejó fuera al salvar a Ricardilla.

“Los demás personajes que salían se ponían super felices, iban y abrazaban a los investigadores, y yo: ¿por qué están tan felices?’ Yo no pude fingir felicidad, no entendía”, dijo Manelyk González en entrevista para “Hoy”, algo en lo que insistió en su visita a “Cuéntamelo ya!” al enviar un mensaje a la producción: “A los de ‘La Mascara’ les quiero dar un consejito. Todo el mundo odia el bendito botón azul, que fue por el que yo salí, Juanpa lo apretó y por eso me eliminaron. Deben abrirle un Instagram a ese botón azul porque ni Juanpa tiene la culpa, y la ardilla tampoco, entones ahí todo el mundo puede mentarle la mad** al botón”.