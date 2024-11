Chiquis Rivera señala a Rosie del distanciamiento que tuvo con su mamá Jenni Rivera

Chiquis Rivera tiene su propio reality show FB/ChiquisOficial

Aunque el proyecto del reality show de Chiquis Rivera ya tiene varios meses arriba de una plataforma, recientemente se compartió un fragmento de uno de los episodios en donde la hija de Jenni Rivera describe que siempre ha tenido una mala relación con su tía Rosie Rivera.

Incluso Chiquis Rivera señala a Rosie Rivera cómo la culpable de la fracturada comunicación que sostuvo con su mamá y todas las polémicas en las que se vio envuelta su familia a lo largo del tiempo y justo antes de que la “Diva de la banda” falleciera en el accidente aéreo el 9 de diciembre de 2012.

Chiquis Rivera comparte que ahora entiende la manera en la que Rosie Rivera se interpuso entre su madre y ella, ya que asegura que siempre tuvo la intención de reconciliarse con la cantante, pero su tía le mencionaba que no había tiempo y que la estrella estaba ocupada.

Una de las cosas que dio a entender Chiquis Rivera es que Rosie Rivera era una de las personas consentidas de Jenni, pero las cosas cambiaron cuando ella nació, razón por la que presuntamente su tía ya no estuvo tan contenta con su hermana y tampoco con su nueva sobrina.

“La verdad es que Rosie siempre ha tenido un problema conmigo desde que yo nací y pues como ella era la del poder, porque tenía todo lo de mi mamá, ella nunca me ha querido, lo volteó todo, nunca lo he dicho, pero ella siempre me ha tenido algo desde que nací”, explica Chiquis Rivera.