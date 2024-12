Desinterés, machismo y sobreprecios: La cancelación del festival Sick New World revela el lado triste del metal

Los festivales de música son eventos que han crecido en popularidad año con año, tan solo en México, se celebran grandes festivales que reúnen propuestas artísticas, bandas y cantantes de todos los géneros y gustos. Desde el clásico "Vive Latino" hasta el "Flow Fest", la música se mantiene vigente por medio de grandes organizaciones multitudinarias.

Lamentablemente, la escena metalera en Estados Unidos no ha tenido la misma suerte que el público mexicano, pues si bien, los eventos cancelados no son nada del otro mundo cuando se trata de la escena musical, una noticia relacionada a una cancelación está causando controversia.

Por medio de sus redes oficiales, el festival Sick New World, una de las plataformas emergentes que intentaba representar la contracultura, anunció el pasado viernes 29 de noviembre la cancelación oficial de la edición de 2025 la cual se realizaría en Las Vegas, confirmando así un rumor en la escena que se venía gestando desde hace unas semanas.

A pesar de tener bandas de talla internacional como Metallica y Linkin Park, fuentes extraoficiales, así como medios especializados en música teorizan que la razón detrás de la cancelación se debe principalmente a la baja venta de entradas. No obstante, algunos aficionados estadounideses del metal, afirman que las mismas bandas "headliners" son la verdadera razón de fracaso.

¿Cuáles fueron las "circunstancias imprevistas" que llevaron a la cancelación del Sick New World?

"Es con gran decepción que anunciamos que Sick New World ya no se llevará a cabo en Las Vegas el 12 de abril de 2025. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, hemos enfrentado circunstancias imprevistas que no hemos podido superar para el show del próximo año", es lo que se puede leer en el comunicado que el festival publicó para confirmar la noticia.

Sin embargo, la escena del hard rock, gótico, música alternativa y heavy metal en Estados Unidos ha dejado ver un tema más triste relacionada a esta canción. El machismo en la música rápidamente salió a relucir, pues al momento de la cancelación, así como la revelación del cartel el pasado octubre, se criticó duramente la participación de Linkin Park.

Y es que, precisamente Linkin Park, se encuentra en un proceso de transición con la integración de la vocalista, Emily Armstrong, remplazando al fallecido Chester Bennington, decisión musical que ha sido duramente criticada por un sector especifico de fanáticos, lo cual ha opacado el recién lanzamiento del álbum, From Zero, un disco que ha recibido criticas positivas.

Casi 10 mil pesos por entrada, los exorbitantes costos del Sick New World

Solo se vendieron aproximadamente 20,000 boletos

Créditos: @snwfest

De igual forma, la participación de Metallica en el Sick New World también desató comentarios señalando el desinterés por ver a la agrupación que lleva más de 40 años en la industria musical, sobre todo por el precio tal alto del festival, de acuerdo a la página del evento, un boleto para una sola persona, de entrada general, tenía el precio de 472 dólares sin impuestos, es decir, aproximadamente 9,598.17 pesos mexicanos.

Se reporta que el evento solo había vendido alrededor de 20,000 boletos, a pesar de que el lugar tiene una capacidad de 60,000. Con Metallica y Linkin Park supuestamente listados para ganar 5 millones de dólares cada uno, el festival presuntamente elevó el precio de las entradas para cubrir los costos.

Además de Metallica y Linkin Park, el cartel de Sick New World 2025 también habría incluido a bandas como:

Queens of the Stone Age

Evanescence

Ministry

Gojira

311

Scars on Broadway de Daron Malakian

Three Days Grace

Down

Mudvayne

Machine Head

Arch Enemy y muchos otros

Sigue leyendo:

"Naco es chido", la consigna de Botellita de Jerez que resignificó el rock nacional

La banda que fue censurada en pleno Festival de Avándaro y dio paso a la prohibición del rock en México