La banda que fue censurada en pleno Festival de Avándaro y dio paso a la prohibición del rock en México

En México sucedió uno de los más grandes festivales en la historia no solamente del país, también de todo el mundo. Se trató del famoso Festival de Rock y Ruedas de Avándaro, en el Estado de México durante el año de 1971. Fue realizado por diversos empresarios de la industria del entretenimiento en un circuito de carreras, pero pronto se convirtió en un símbolo de la contracultura y la juventud mexicana.

Al lugar llegaron más de 250 mil personas, un número impensable de asistentes en aquella época, sobre todo porque se creía que el rocanrol no tenía un poder tan grande convocatoria. En el evento tocaron bandas mexicanas de gran renombre y que hoy por hoy son tremendos grupos de culto para los fanáticos del género. Esta fue la lista oficial:

Los Dug Dug's

El Epílogo

La División del Norte

Tequila

Peace and Love

El Ritual

Bandido

Los Yaki con Mayita Campos

Tinta Blanca

El Amor

Three Souls in my Mind

El festival fue una plataforma para que estas bandas emergentes mostraran su talento y conectaran con un público ansioso de nuevas propuestas musicales. Los asistentes disfrutaron de un ambiente festivo y lleno de energía, donde la música, las drogas y la libertad eran los protagonistas, razón principal por la que fue mucho más que un concierto, fue también un desafío al poder, quienes se sentían amenazados por la juventud.

Peace and Love fue una de las bandas más destacadas del día. Crédito: Facebook oficial

Avándaro Rock y Ruedas, el festival que provocó la censura del rock en México

Al mismo tiempo fue un evento cultural y político donde la gente mostró su rechazo al status quo, donde también gritaron sus ansias de justicia y respeto a los derechos humanos, civiles o libertad de expresión, pues desde el poder se habían realizado diversos eventos de represión como lo sucedido en Tlatelolco 1968 o el recién sucedido halconazo del Jueves de Corpus en el Distrito Federal. Miles de jóvenes murieron en esos dos eventos.

Las imágenes y los sonidos de Avándaro se difundieron rápidamente por todo el país, generando un gran impacto en la cultura popular mexicana. El festival se convirtió en un referente para futuras generaciones de músicos y activistas, inspirando la creación de una escena musical independiente y el surgimiento de nuevos movimientos sociales. Avándaro dejó una huella imborrable en la historia de México y se convirtió en un hito en el desarrollo del rock latinoamericano.

A pesar de su importancia histórica, el Festival de Avándaro también tuvo consecuencias negativas para todas las banda de rocanrol en el país. Este evento estaba siendo transmitido por toda la República a través de Radio Juventud, pero justo en el momento en que subió la banda Peace and Love al escenario, la transmisión fue censurada y cortada de manera inmediata.

Esto se debió a que los hermanos Ochoa cantaron canciones como "We Got the Power" que fue tomada como un llamado a la rebeldía, mientras que el tema "Mariguana" fue prohibido porque se consideraba negativo hablar de drogas en los medios de comunicación nacionales, era una falta cívica que incluso ameritaba multas.

Al siguiente día se dieron a conocer diversas noticias o posicionamientos políticos que condenaban la organización del evento, llegando a satanizar a la juventud mexicana, escandalizando así a otros sectores de la población que desaprobaban el rocanrol. Así, se llegó a la prohibición de eventos musicales masivoss en México. Los músicos fueron relegados a tocar en los llamados hoyos funkys de las periferias del Distrito Federal y al interior del país en condiciones deplorables, pero solamente así logró sobrevivir la música de rebeldía.

Más sobre la banda Peace and Love

Peace and Love fue una de las bandas más revolucionaras del rock en México. Durante los años setenta, la moda hippie, cuyas bandas emblemáticas tomaron como punta de lanza géneros que van del psicodélico al rocanrol, pasando por el jazz fusión, el blues, el funk, entre otros géneros.

Así anunciaban Avándaro en los medios. Crédito: Alarma

Del lado de México, fueron muchas bandas las que adoptaron esta clase de estilos y comenzó a forjarse lo que más tarde se conocería como el rock chicano de la mano de artistas como Javier Batiz, entre otros. Una de esas bandas fue encabezada por los hermanos Ricardo y Ramón Ochoa, quienes fundaron Peace And Love en Tijuana, Baja California.

La banda también estuvo conformada por personajes como Felipe Maldonado, Juan José Ruiz, Ramón Torres, Eustacio Cosme, José Cuevas, Salomón Elías, Fernando Rivera, entre otros. Se caracterizaron por ser una tremenda orquesta que fusionaba el rock, el psicodélico y el jazz con algunos toques afrocaribeños.

La banda se convirtió en un clásico de culto en México gracias a temas que representaron a toda la juventud mexicana de los años 70. Algunas de esas canciones son "We Got The Power", "Sentimiento Latino", "Mariguana", "Bikinis y rock", "Memories for those who are gone", entre otras tantas. La mayoría forman parte de su disco Peace and Love.

