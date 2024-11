A 40 años de la explosión en San Juanico, recuerda la canción del Tri en homenaje a las víctimas

Hace 40 años, el Estado de México vivió uno de los accidentes industriales más violentos de la historia de México. La madrugada del 19 de noviembre de 1984 se registraron una serie de explosiones en San Juan Ixhuatepec por culpa de una una planta de almacenamiento de gas de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Las investigaciones arrojaron que la causa principal de la explosión fue una falla en los sistemas de almacenamiento de gas LP, lo que provocó una sobrepresión en un tanque que se rompió porque no pudo contenerla más. Esta ruptura desencadenó una reacción en cadena de explosiones que arrasaron con fuego, ondas expansivas y destrucción masiva.

Las consecuencias de la explosión fueron catastróficas. Se reportaron cientos de muertos y miles de heridos, además de una gran cantidad de personas desplazadas de sus hogares. Las llamas consumieron viviendas, escuelas y negocios, dejando a muchas familias sin nada. Además, la contaminación ambiental provocada por la liberación de gases tóxicos representó un grave riesgo para la salud de los habitantes.

Este trágico evento puso de manifiesto la importancia de garantizar la seguridad en las instalaciones industriales y de implementar medidas preventivas para evitar futuros accidentes de esta magnitud. Además, generó un debate sobre la responsabilidad del Estado y de las empresas en la protección de la población.

La canción del Tri en homenaje a las víctimas de San Juanico

A pesar del paso de los años, la tragedia de San Juanico sigue siendo recordada como un doloroso capítulo en la historia del país que ha trascendido las noticias hasta la cultura pop o el arte. Por ejemplo, músicos locales han hecho canciones en homenaje a las víctimas de la tragedia, y un claro ejemplo de ello es la banda El Tri, comandada por el famoso cantante Alex Lora y la corista Chela Lora.

Alex Lora y El Tri de México son una de las bandas de rock en español más icónicas y reconocidas de México. Fue fundada a principios de los años 80 tras la separación de su vocalista de la banda Three Souls in My Mind. Desde sus primeros discos, adoptaron las letras llenas de crudeza, realidad, critica social y homenaje a los mexicanos de la clase trabajadora.

Con el paso de los años, El Tri se consolidó como una de las bandas más populares de México y sus canciones se convirtieron en himnos para esa generación, pero también para todas las que le siguieron, teniendo incluso impacto cultural en las actuales por sus letras sobre la rebeldía con un toque de humor negro, el amor, la desilusión, la política y la vida cotidiana.

Entre todas esas canciones destaca la titulada "San Juanico". En esta canción retratan el horror que vivieron cientos de familia que se ubicaban a por lo menos un kilómetro a la redonda, pues la explosión causó una destrucción impresionante, derribando casas, negocios e incluso murieron más de 500 personas.

"Todos los cuerpos calcinados imposibles de reconocer; todas las casas derribadas, las tuvieron que demoler. De nuestras mentes ese día nunca se va a poder borrar, cuando una fuerte explosión de gas hizo sembrar el norte de la ciudad", canta Alex Lora.

Esta canción aparece en el disco "Simplemente", el primero de la banda con el nombre de El Tri que fue lanzado a finales del año 1984, apenas unas semanas después de que sucedieran las explosiones. Si algo ha caracterizado al cantante y compositor Alex Lora, es la forma tan rápida, pero también creativa, de escribir canciones en poco tiempo.

