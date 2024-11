A 30 años del lanzamiento de "Re" de Café Tacvba, estos son 10 datos curiosos del disco que cambió el rock nacional

Corría el año 1994 cuando el mundo se movía al ritmo de "All That She Wants" de Ace of Base y el amor se materializaba en "Always" de Bon Jovi; pero lo que definitivamente no estaba previsto es que ese mismo año el rock en español viviría un momento trascendental con la llegada de un disco que desafió los límites del género y abrió las puertas a una nueva era de creatividad en la música en español: "Re", de Café Tacvba.

Siendo el segundo álbum de la banda mexicana Café Tacvba, el material se lanzó al mundo como un collage sonoro que mezclaba tradición y modernidad, y hoy, a tres décadas de su estreno, sigue siendo considerado uno de los trabajos más importantes de la música latinoamericana. Con temas que abarcan desde la identidad y la cultura popular hasta el amor y la angustia existencial, "Re" es mucho más que un disco de rock, es un manifiesto cultural que cambió la industria para siempre.

Y es que para 1994, Café Tacvba ya había captado la atención del público con su álbum debut homónimo en estrenado 1992, ahí temas como “Las persianas", "La chica banda" y "Las batallas" los posicionaron como una propuesta innovadora dentro de la escena musical mexicana. Sin embargo, nadie esperaba la complejidad y la riqueza que el cuarteto salido de Ciudad Satélite estaba por entregar en "Re".

10 datos curiosos que tal vez no conozcas de "Re", para celebrar su 30 aniversario

Con la colaboración de Gustavo Santaolalla como productor (quien había trabajado con Los Prisioneros y Bersuit Vergarabat), el álbum significó una exploración profunda de los sonidos, las letras y los ritmos latinoamericanos. Es así como "Re" fue revolucionario no solo por su mezcla de géneros, que incluye desde rock, punk y ska hasta norteño, bolero y son jarocho, sino también por la habilidad de la banda para reflejar la realidad mexicana y latinoamericana en sus letras.

Para sorpresa de muchas personas, este disco rompió las barreras del rock nacional y fue una parteaguas para muchos músicos que, inspirados por su éxito, comenzaron a experimentar con nuevas sonoridades y abrirse paso en la industria de la música en español. Este 2024 el emblemático material se cumplió 30 años y además de las actividades que se tienen planeadas para homenajear la estela dejada por sus sonidos, aquí te dejo algunas curiosidades de "Re" para que me digas, ¿cuántas de ellas conocías?

1. El nombre "Re" es un juego con las notas musicales

Como muchos fans saben, el título del álbum, "Re", hace referencia a la segunda nota de la escala musical, simbolizando el renacer o la evolución de la banda y su sonido. Además, al ser la segunda producción de Café Tacvba, el disco también marca una secuencia natural en su discografía, por lo que este título tan sencillo resume la idea de que, al igual que en la música, los ciclos se repiten y evolucionan, un concepto que se refleja en la diversidad de géneros musicales explorados en el disco.

2. Cada canción es un género distinto

Uno de los aspectos más impresionantes de "Re" es que cada canción explora un género musical diferente, lo cual le otorga una versatilidad única. Desde el ska en “El Aparato” hasta el bolero en “Madrugal” y el norteño en “La Ingrata”, Café Tacvba creó un álbum ecléctico que desafió las normas del rock en español y mostró la riqueza de los géneros musicales latinoamericanos y esta variación de estilos fue un riesgo que, al final, consolidó a Café Tacvba como una banda experimental y revolucionaria.

3. "Re" fue considerado el “Álbum Blanco” del rock en español

El impacto de "Re" fue tan grande que críticos y fans lo compararon con el famoso "White Album" de The Beatles, ya que al igual que este icónico disco, "Re" rompió las reglas del género y demostró que la música popular podía ser compleja, introspectiva y ecléctica sin perder su esencia. Ambos álbumes se caracterizan por una mezcla de estilos y una falta de un solo hilo conductor, lo que los convierte en obras multifacéticas y atemporales.

A tres décadas de su lanzamiento, “Re” sigue siendo una obra maestra que no solo cambió el rock nacional, sino que también inspiró a generaciones enteras de músicos y oyentes.

Fotografía: Instagram/@instacvba

4. Se usaron instrumentos tradicionales mexicanos en la grabación

Para lograr la riqueza sonora del álbum, Café Tacvba y Gustavo Santaolalla utilizaron instrumentos tradicionales mexicanos, como la jarana, el requinto jarocho, la vihuela y el acordeón. Estos instrumentos aportan autenticidad y profundidad a temas como "La Ingrata" y "El Aparato"; así, el uso de estos instrumentos fue un aspecto clave en la producción, ya que permitió que "Re" tuviera un sonido genuinamente mexicano y latinoamericano.

5. "El Borrego" fue influenciado por el punk

Aunque muchas canciones de "Re" exploran géneros tradicionales, "El Borrego" es un claro ejemplo de la influencia del punk en la banda. Con una letra agresiva y una energía frenética, esta canción muestra el lado más rebelde de Café Tacvba y su habilidad para abordar temáticas críticas con un toque irónico, por lo que este tema se ha convertido en un favorito en los conciertos de la banda debido a su intensidad y al mensaje de inconformidad que transmite.

6. Fue reconocido como uno de los mejores álbumes latinos de todos los tiempos

El impacto de "Re" no solo se ha mantenido en el tiempo, sino que también ha sido reconocido por críticos y expertos de la industria musical. En el año 2013, la revista Rolling Stone colocó a "Re" en el primer lugar de su lista de los "50 Mejores Álbumes de Rock Latinoamericano" y este reconocimiento confirma la importancia del disco como una pieza fundamental en la historia de la música en español y destaca su influencia en la música contemporánea.

A través de sus canciones, Café Tacvba logró expresar la realidad mexicana y latinoamericana de una manera que resonó profundamente en su audiencia.

Fotografía: Instagram/@instacvba

7. Incluye elementos de la poesía mexicana

Además de la riqueza musical, las letras de "Re" están cargadas de referencias a la literatura y la poesía mexicanas, ya que la banda incorpora un lenguaje poético y, en algunas canciones, utiliza versos inspirados en poetas mexicanos. Esto es evidente en temas como “El Puñal y el Corazón”, que explora el dolor amoroso y la traición, pero lo hace con una lírica tan estilizada que podría considerarse poesía, de esta manera, el álbum trasciende la música para convertirse en un referente literario y cultural.

8. Fue uno de los primeros discos en desafiar los estereotipos de masculinidad en el rock

Las letras y temáticas de "Re" incluyen exploraciones sobre la vulnerabilidad, el desamor y la introspección, rompiendo con el estereotipo de la masculinidad tóxica que había sido perpetuada por el rock clásico. Y es que Café Tacvba no temió expresar emociones sensibles y experimentar con roles de género en sus canciones, lo que inspiró a otros músicos a seguir su ejemplo y desmantelar el estigma alrededor de la sensibilidad en la música de rock.

9. Cada canción fue escrita por diferentes miembros de la banda

A diferencia de muchos grupos donde un solo miembro compone la mayoría de las canciones, en "Re" cada integrante de Café Tacvba (Rubén Albarrán, Meme del Real, Joselo y Quique Rangel) tuvo la oportunidad de escribir canciones y aportar sus ideas. Esto contribuyó a la diversidad y riqueza del álbum ya que cada miembro aportó su estilo y visión única, lo que permitió que el disco tuviera una variedad de temas y estilos.

10. La canción “El Metro” está inspirada en el transporte público de la CDMX

Como una banda que creció en el centro del país, era obvio que se incluiría una canción sobre la experiencia de viajar en el sistema de transporte público de la Ciudad de México. Es así como la letra de “El Metro” hace referencia a la cotidianidad y la convivencia de personas de todos los contextos sociales en el mismo espacio, pues con su mezcla de sonidos y letras urbanas, la canción logra reflejar el caos y la energía del metro de la capital mexicana.

30 años después, "Re" es grabado como un disco que rompió esquemas y que demostró que el rock en español podía ser tan diverso y complejo como cualquier otro género musical en el mundo.

Fotografía: Instagram/@instacvba

Así puedes celebrar los 30 años de "Re" junto a Café Tacvba

Es así como el álbum "Re" de Café Tacuba ha sido ampliamente celebrado como uno de los hitos del rock en español, conocido por su audaz fusión de estilos y géneros, ganándose el título de "ecléctico". Ahora, en su 30 aniversario, "Re" recibe un homenaje especial a la altura de su legado. Y es que a finales de octubre, Café Tacvba emocionó a sus seguidores en redes sociales con un misterioso video que incluía el mensaje "Re. Treinta. Vuelve a su forma circular", haciendo referencia a un verso de su canción "El Ciclón".

Hoy, se despejó el misterio alrededor del aniversario de "Re" ya que se confirmó que la banda celebrará con una pop-up store en el Centro Histórico de la Ciudad de México; en esta tienda temporal, las y los fans podrán encontrar carteles, artículos de colección y mercancía diseñada por 30 artistas, cada uno con su estilo único para rendir homenaje a este disco icónico.

Además de la mercancía, se presentará una pieza audiovisual exclusiva creada especialmente para esta ocasión; de acuerdo con la publicación hecha por los tacvbos, las puertas estarán abiertas para el público de todas las edades y aunque hasta el momento no se ha confirmado el horario en el se podrá ingresar al inmueble, aquí te comparto los detalles:

¿Dónde? Foro Allende 5. Ignacio Allende 5, Centro Histórico, CDMX.

¿Cuándo? 14 de noviembre.

¿Cuánto cuesta? Entrada libre

