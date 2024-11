Corona Capital 2024: 5 bandas con vibra vintage que debes escuchar en vivo

A pocos días del inicio de uno de los eventos más esperados del año, el Corona Capital 2024, el ambiente se llena de emoción y expectativas ya que este festival se ha posicionado entre los más importantes de Latinoamérica, reuniendo artistas y fans de distintos países en una celebración del talento musical que atrae a decenas de miles de personas. La organización de este evento, inspirada en festivales como Glastonbury en Reino Unido o Coachella en Estados Unidos, ha logrado crear una identidad propia que equilibra la experiencia de grandes nombres y la promoción de propuestas emergentes.

Por ello, no es extraño ver a grandes íconos de la música como Green Day, Toto y Paul McCartney, junto a bandas que a penas van comenzando su trayectoria musical. Y es justo esta mezcla de estilos lo que ha vuelto a este festival uno de los favoritos en toda la ciudad, pues con su amplio catálogo de artistas es posible conocer a tu nuevo favorito completamente en vivo o repasar los clásicos legendarios que han acompañado a varias generaciones.

Y todo parece indicar que este año, el festival ha optado por una línea de artistas que traen a la escena moderna un estilo que evoca el pasado, recordando sonidos emblemáticos de décadas anteriores. Este atractivo enfoque no solo responde a la nostalgia, sino a la tendencia actual de revitalizar géneros como el rock and roll, el rhythm and blues y el post-punk para crear una experiencia que combina la riqueza de lo retro con la energía de lo contemporáneo.

Las bandas emergentes que debes escuchar antes de ir al Corona Capital

Es así como este año la selección de artistas con un enfoque retro, pero con un toque fresco, es un reflejo de como la nostalgia sigue siendo una herramienta poderosa a la hora de hacer música. Y aunque seguramente ya tienes tu plan perfecto para ver a tus bandas favoritas durante el concierto, yo te comparto algunos artistas que estarán en el Corona Capital 2024 y son ideales para quienes disfrutan de un sonido vintage combinado con técnicas y producción actual.

The Aquadolls: el espíritu del surf-rock con una frescura moderna

Con su autodenominado estilo "mermaid rock and roll", el trío californiano ofrece un surf-rock que recuerda a bandas icónicas de los años 70, pero con una perspectiva contemporánea que logra conectar con las nuevas generaciones. Inspiradas en el espíritu de bandas como The Mamas and the Papas y en el rock de Angel Olsen, The Aquadolls aportan un toque de humor y despreocupación que las hace únicas en la escena actual, por lo que la combinación de surf-rock clásico y letras irreverentes es perfecta para aquellos que buscan un sonido que evoque libertad y diversión.

Thee Sacred Souls: el renacer del soul de los 60 en pleno siglo XXI

Desde San Diego, California, Thee Sacred Souls es un trío que ha encontrado su identidad en el soul clásico, reviviendo la magia de artistas como Otis Redding y The Supremes. Su música combina elementos de soul y R&B, y sus presentaciones en vivo suelen sumergir al público en una experiencia inmersiva y es que éste es uno de esos grupos que, al escucharlo, transporta a las y los asistentes a otra época; por lo que si eres fan de la música retro con un toque de nostalgia, Thee Sacred Souls es una parada obligada en el Corona Capital 2024.

Brigitte Calls Me Baby: un viaje en el tiempo a través del indie-rock

Desde los primeros acordes, Brigitte Calls Me Baby captura la esencia de una época en la que el rock and roll y el romanticismo melódico dominaban la escena musical. Su vocalista, Wes Leavins, evoca la melancolía y profundidad de íconos como Elvis Presley y Roy Orbison, pero con una visión moderna que le permite explorar temas actuales y su álbum debut, "The Future is Her Way Out", ha sido aclamado por su habilidad para mezclar letras introspectivas con un sonido que recuerda a bandas como The Smiths y Blossoms, y la influencia de estas leyendas se percibe en la estructura melódica y en la profundidad emocional que Leavins imprime en cada interpretación.

Night Tapes: la nueva ola del synth-pop atmosférico

Para quienes prefieren los sonidos electrónicos y atmósferas envolventes, Night Tapes es la banda que no pueden perderse ya que esta agrupación británica ha logrado destacarse en la escena internacional con su synth-pop influenciado por el dream-pop y el funk ligero. La voz de Iiris Vesik se eleva sobre capas de sintetizadores y percusiones electrónicas, creando una experiencia auditiva que parece transportarte a un club de finales de los 80, por lo que su música es perfecta para aquellas personas que buscan bailar y perderse en un mundo de sonidos nostálgicos y contemporáneos a la vez.

Jorja Smith: la reencarnación del rhythm and blues con una dosis de house y soul contemporáneo

Finalmente tenemos a Jorja Smith quien llega a México por primera vez trayendo consigo una propuesta que ha cautivado a audiencias de todo el mundo. Su música, que oscila entre el rhythm and blues, el soul y, recientemente, el house, es una muestra de su versatilidad como artista, por lo que ha sido comparada con grandes voces como Amy Winehouse y Sade, logrando combinar la vulnerabilidad de sus letras con una habilidad vocal que le permite transmitir emociones profundas y complejas.

Su presencia en el escenario promete ser una de las más impactantes del festival, ya que su talento vocal se ve respaldado por una banda en vivo que realza la intensidad de su música. Los arreglos que emplea, con influencias de jazz y soul clásico, crean una atmósfera que evoca los días dorados del rhythm and blues, un género que ha sabido reinterpretar para una audiencia contemporánea.

Cartel oficial del Corona Capital 2024

Es así como el Corona Capital 2024 promete ser una celebración de la música que trasciende épocas y estilos, brindando al público la oportunidad de disfrutar de sonidos que, aunque inspirados en el pasado, son completamente actuales. La combinación de géneros como el indie-rock, el rhythm and blues, el soul y el synth-pop asegura que cada asistente encuentre algo que le guste, y que las y los amantes de la música retro puedan disfrutar de sus géneros favoritos con un toque moderno; así que si aún no has visto el cartel completo, aquí te lo dejo para que termines de emocionarte.

Este festival no solo destaca por su excelente curaduría musical, sino por su capacidad de reflejar las tendencias globales en la escena musical.

Fotografía: X/@CoronaCapital

