Este podría ser el setlist de Green Day para el Corona Capital 2024

El Corona Capital es uno de los eventos más esperados de la música en México, a una semana de su inicio ya se especula cual sería el setlist de una de las bandas más importantes del festival, pues Green Day nos visita luego de que regresaran tras muchos años en 2017.

Aunque ahora están en otra etapa de sus vidas, con un “Saviors” que retomo lo mejor de sus inicios como un estilo más sobrio y fuerte como en Dookie, así como lemas himnos como se vieron en American Idiot y Revolution Radio, además de que a diferencia de su anterior disco que no fue muy bien recibido.

Pues Father of All fue rápidamente olvidado por la pandemia de Covid-19 así como un tour olvidado entre Weezer y Fall Out Boy, conocido como el Hella Mega Tour, la banda supo sobreponerse a esas duras críticas y explotar su talento en un nuevo disco como lo es Saviors.

Por lo que su regreso a México alegró a muchos fanáticos, ya que tener a la banda en nuestro país es uno de los regalos más importantes, aunque en esta ocasión no vienen solos si que habrá mucho que disfrutar en este Fin de Semana de música en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

¿Cuál será el setlist de Green Day en el Corona Capital 2024?

Green Day estará tocando uno de los mejores setlist de su estancia en méxico, pues cabe destacar que uno de sus discos más importantes de sus carrera como lo es Dookie esta cumoliendo 30 años, así como los 20 de American Idiot por lo que en sus giras, prometieron tocar enteros estos dos discos.

Sin embargo, en el caso de los festivales aún no sabemos qué es lo que pueda pasara, pues de momento no se han presentado en algún festival para poder ver cómo es que se adaptará su nuevo disco con los aniversarios que justamente se cumplen este año así como si tocaran las canciones de su nuevo disco.

Además de las ya conocidas apariciones del Drunk Bunny así como de la performance de Bohemian Rhapsody al inicio de sus conciertos la banda tocará de 11:30 pm a 1:00 am, siendo la última banda del día viernes 15 de noviembre tocando alrededor de una hora con 30 minutos, teniendo en su setlist las siguientes canciones.

The American Dream Is Killing Me

Basket Case

Longview

Welcome to Paradise

She

In the End

F.O.D.

Know Your Enemy

Look Ma, No Brains!

Hitchin' a Ride

One Eyed Bastard

Dilemma

Brain Stew

American Idiot

Jesus of Suburbia

Holiday

Boulevard of Broken Dreams

Are We the Waiting

St. Jimmy

Give Me Novacaine

She's a Rebel

Letterbomb

Wake Me Up When September Ends

Homecoming

Whatsername

Minority

When I Come Around

Good Riddance (Time of Your Life)

Eliminando quizá sus actuaciones con canciones como King For a Day en donde solían ponerse sombrero y alegrar al público, así como presentar a la banda, que en esta gira ha estado sucediendo en Jesus of Suburbia, siendo su canción más larga de cerca de 9 minutos que pasan a casi 15 en vivo.

