Corona Capital 2024: estos son los horarios de bandas y escenarios para el 15, 16 y 17 de noviembre

Corona Capital 2024 ya tiene listos los horarios de sus escenarios y artistas, uno de los momentos más esperados del público, porque es cuando pueden organizar por completo los tres días de festival. A través de sus redes sociales pusieron el banda por banda de la más grande fiesta del rock anglosajón.

Las fechas elegidas son los días 15, 16 y 17 de noviembre de 2024 en las instalaciones de la Curva 4 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Hay bandas legendarias como Green Day o Paul McCartney, pero también bandas de culto como The Mars Volta, New Order o St Vincent y Toto, entre otras tantas.

Viernes

Destacan las participaciones de Green Day, Cage the Elephant, Toto, Zedd, Warpaint, The Mars Volta, The Vaccines y Badbadnotgood. También puedes ver a Clairo, Blonde Readhead, City and colour, Lo moon, David Kushner, Honne, Twin Shadoe, entre otras.

Crédito: OCESA

Sábado

Puedes ver principalmente a Shawn Mendes, Melanie Martinez, New Order, Travis, St Vincent, Crystal Fighters, American Football, Black Pumas, Primal Scream. También puedes ver a Jessie Reyez, Luke Hemmings, Petey, Ekkstacy, Nico Vega, The B laze, Jorja Smith, entre otras tantas.

Crédito: OCESA

Domingo

Es tu momento para ver a Paul McCartney, Jack White, Beck, iggy Pop, Nothing but Thieves, Empire Of the Sun, Kim Gordon o Mannequin Pussy. Por otra parte, puedes cachar los shows de Cavetown, Maximo Park, Maximo Park, Wisp, Leon Bridges, Crumb, Beach Fossils, Monobloc, entre otras.