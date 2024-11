Corona Capital 2024: cómo estará el clima durante los tres días del festival de música

El Corona Capital 2024 está de vuelta y con bandas como Green Day, New Order y Badbadnotgod así como los intérpretes Shawn Mendes, Melanie Martínez y Paul McCartney, seguro que ya estás cocinando, qué días vas a ir, qué bandas vas a ver y sobre todo cuánto vas a gastar.

Y es que el festival uno de los eventos de música más esperados cada año, pues a diferencia de otros festivales aquí se juntan bandas internacionales de rock, pop y hasta música electrónica, por lo que su público siempre espera tener a las mejores bandas del mundo presentándose en el Autódromo Rodríguez.

El famoso festival de música estará teniendo a Green Day, Toto, Zedd, Shawn Mendes, Melanie Martínez y Empire Of The Sun como headliners todavía tras la cancelación de Queens Of The Stone Age del 15 al 17 de noviembre de 2024 en las proximas semanas..

¿Cómo estará el clima durante los tres días del Corona Capital?

Las temperaturas en Ciudad de México en noviembre 2024 estarán más que todo del lado frio, con temperaturas de 9°C y 22°C grados. Asegurate de traer una chamarrita durante el mes de noviembre y es que la Ciudad de México va tener frio y clima húmedo en el mes de noviembre. pues se esperan temperaturas bajas y algunos días de lluvia, así que asegúrate de estar bien abrigado para no resfriarte.

Eso s{i el fin de semana del Corona Capital tendrás mucha suerte, pues se esperan tempreaturas normales desde los 10 a 24 grados, por lo que no tenrás que preoucparte por la lluvia o el frio, siendo un clima perfecto para disfrutar a tus bandas favoritas el finde semana del 15 al17 de noviembre de 2024.

El gran festival de música alternativa anglosajona estará iniciando el próximo viernes 15 al 17 de noviembre del 2024, en la ya conocida Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, cerrando con una leyenda como lo es el beatle definitivo Paul McCartney con una de sus presentaciones más esperadas.

Y si aún hay boletos para que puedas disfruttar de este increíble concierto lleno de bandas internacioneles, te dejamos los precios aactualzados a menos de 2 semanas de que se inicie el festival donde Green Day y Paul McCartney lideran un gran festival de música desde el Autódromo Rodríguez.

Abono general (Fase 2 actualmente): $6452.00 pesos

Abono Comfort Pass (Fase 1): $8129.00 pesos

Abono Citibanamex Plus (Fase 2): $12,625.00 pesos

Abono Club (no se vende por fases): $37,535.00 pesos

Boleto individual viernes (Fase 3): $3402.00 pesos

Boleto individual sábado (Fase 3): $3402.00 pesos

Boleto individual domingo (Fase 4): $3939.00 pesos

Sigue eleyendo:

Corona Capital 2024: ¿cómo llegar a la Curva 4 del Autódromo en Metro y Metrobús?

Pal Norte 2025: ¿cuáles son las bandas más importantes del famoso festival de música en Monterrey?