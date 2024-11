Corona Capital 2024: así puedes elegir el outfit más cómodo e icónico si eres una persona friolenta

Cada vez falta menos para presenciar completamente en vivo las actuaciones Green Day, Cage The Elephant, Paul McCartney, entre otros artistas que se presentarán en la edición 2024 del Corona Capital, festival que se llevará a cabo el próximo 15, 16 y 17 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodíguez. Éste es uno de los eventos musicales más esperados en México, reuniendo a miles de personas de todas partes del mundo con un cartel emocionante y vibrante.

Aunque las y los fans más expertos seguramente ya tienen todo listo para pasar un fin de semana lleno de música, uno de los puntos importantes es el outfit que llevarás, pues aunque pueda parecer algo superficial, la ropa dentro de un festival de esta magnitud es importante ya que el clima de la Ciudad de México suele ser bastante variable en esta temporada del año.

Y si bien, las inclemencias del tiempo no presentan un reto para las pieles más resistentes, no hay que dejar de lado a quienes suelen sentir el frío de manera intensa cuando la temperatura baja aunque sea un poco. Dado que es un evento que requiere estar todo el día a la intemperie, las y los friolentos deben pensar muy bien cuáles serán sus atuendos para verse espectaculares sin sufrir mientras los vientos de otoño soplan en medio de las multitudes.

Los mejores consejos para no pasar frío durante el Corona Capital 2024

Para las y los asistentes que disfrutan de la música tanto como de estar cómodos y abrigados, elegir el outfit adecuado puede ser un reto, por lo que me he dado a la tarea de hacer una pequeña guía para elegir un atuendo que sea cómodo, icónico y lo suficientemente abrigador para resistir las bajas temperaturas sin sacrificar estilo.

Asistir al Corona Capital 2024 con un outfit cómodo, icónico y, sobre todo, abrigado, es completamente posible si planeas bien tus elecciones.

Fotografía: Instagram/@coronacapital

Capas: la clave del éxito

El primer consejo esencial es pensar en capas ya que las temperaturas en el Corona Capital suelen variar considerablemente entre la tarde y la noche, y las capas te permitirán ajustarte a esos cambios sin problemas. Puedes armar tu atuendo con base a estas recomendaciones de capas ya que ésto te ayudará a mantenerte abrigada, sino que también te permite jugar con diferentes texturas y colores, creando un look interesante y fotogénico (recuerda que puedes adaptarla según tu gusto).

Primera capa (base): opta por una camiseta de manga larga térmica o una camiseta de algodón ajustada. Esta capa debe ser transpirable y cómoda.

Segunda capa: una camisa de franela, suéter de punto o sudadera ligera con un diseño que llame la atención. Esta prenda puede ser la que aporte un toque único a tu outfit.

Capa exterior: una chamarra de cuero, bomber o abrigo corto que combine estilo y función. Los abrigos oversize y las cazadoras también son una excelente opción.

Los materiales importan

Cuando eres friolenta, elegir materiales adecuados es crucial ya que no todos los tejidos ofrecen el mismo nivel de aislamiento térmico, por lo que es importante optar por telas que realmente retengan el calor. Por ello, los mejores materiales para combatir el frío son:

Lana: ideal para prendas interiores y bufandas. Retiene el calor y es suave al tacto.

Algodón: perfecto para la primera capa, aunque puede no ser suficiente si las temperaturas bajan considerablemente.

Poliéster y mezclas sintéticas: ofrecen buen aislamiento y suelen ser resistentes al agua, lo que es útil si el clima se torna húmedo.

Cuero y polipiel: una chamarra de este material no solo es un ícono de moda, sino que también bloquea el viento y te mantiene cálido.

Accesorios que marcan la diferencia

Los accesorios no solo completan un look, sino que también cumplen una función importante para mantener el calor corporal, algunos de los accesorios imprescindibles para una persona friolenta son:

Bufandas XXL: una bufanda gruesa y envolvente puede hacer toda la diferencia cuando cae la noche y la temperatura desciende.

Gorros de lana o beanies: no solo mantienen tu cabeza caliente, sino que añaden un toque chic y despreocupado a tu atuendo.

Calcetines térmicos: no descuides tus pies, ya que mantenerlos abrigados es esencial para sentirte cómodo durante todo el evento.

Las capas, los materiales adecuados y los accesorios funcionales te permitirán disfrutar de la música sin preocuparte por el frío.

Fotografía: Instagram/@coronacapital

Calzado: comodidad y calidez

El calzado adecuado es un punto fundamental en cualquier festival, por lo que tienes que asegurarte de que tus pies estén cómodos y calientes, especialmente si pasas muchas horas de pie; algunas de las opciones de calzado recomendadas son:

Botas de combate: son resistentes, ofrecen soporte y mantienen tus pies abrigados. Además, añaden un toque rudo y estiloso a tu outfit.

Botines con forro interno: si eres más de un estilo bohemio o casual, unos botines con forro de lana serán tu mejor aliado.

Tenis con plantillas térmicas: para aquellos que prefieren los tenis, asegúrate de elegir unos que tengan suficiente aislamiento o agrega plantillas térmicas para no perder calor.

Colores y estilo: haz que tu outfit sea memorable

El hecho de que quieras mantenerte abrigada no significa que debas sacrificar tu estilo. Aprovecha para combinar colores que reflejen tu personalidad y mantén un equilibrio entre lo funcional y lo icónico; algunas ideas de combinaciones de colores:

Paleta neutra y acentos llamativos: usa colores como negro, gris o beige y agrégales toques vibrantes con bufandas, gorros o calcetines en colores como rojo, mostaza o azul rey.

Estampados retro: una sudadera o suéter con un estampado vintage puede ser la pieza clave para destacar entre la multitud.

Capas monocromáticas: si prefieres un look más sobrio, elige un outfit de capas en distintos tonos del mismo color, por ejemplo, todos en grises o azules.

Evita telas delgadas en la capa externa ya que si bien podrían parecer cómodas, las telas delgadas no protegerán contra el frío ni el viento.

Usa capas que puedas quitar y poner fácilmente, de modo que puedas adaptar tu atuendo según la temperatura.

Así, podrás concentrarte en lo más importante: vivir la experiencia al máximo.

Fotografía: Instagram/@coronacapital

Cartel y horarios oficiales del Corona Capital 2024

El Corona Capital se ha consolidado como uno de los festivales más icónicos en México, no solo por su cartel diverso y emocionante, sino también por su producción de alta calidad y su enfoque en la sostenibilidad. Este año, el evento ha adoptado una serie de iniciativas ecológicas, como el uso de materiales reciclados y la promoción de opciones de transporte.

Y es que el festival no se limita solo a la música, pues también ofrece una experiencia integral con actividades complementarias y zonas recreativas para todos los gustos. Las áreas de descanso, las instalaciones artísticas y los espacios gastronómicos con una amplia variedad de opciones son solo algunos de los aspectos que enriquecen la vivencia de las y los asistentes. Si aún no tienes claro qué artistas se presentarán, te invitamos a revisar el cartel completo y adquirir tus boletos a través de Ticketmaster para no perderte esta experiencia inolvidable.

Para mayor comodidad, este año se ha facilitado la recarga de las pulseras cashless en línea, mejorando la logística y permitiendo que los asistentes puedan enfocarse en disfrutar al máximo.

Fotografía: X/@CoronaCapital

Los horarios de los escenarios y las presentaciones de artistas para el Corona Capital 2024 ya están disponibles, generando gran entusiasmo entre los asistentes. Este anuncio permite a los fans planificar los tres días del festival de forma detallada para no perderse a sus bandas favoritas; de la misma forma, la información se ha compartido a través de las redes sociales del evento, mostrando el lineup completo.

