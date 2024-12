Muere Dulce a los 69 años, aseguran tenía una mala relación con su hija y le prohibió tener novios a la cantante

La cantante Dulce, una de las voces más queridas de la música mexicana, falleció este miércoles 25 de diciembre de 2024 a los 69 años. Su partida dejó un vacío en el mundo de la música, pero también comenzaron a salir a la luz detalles sobre su vida privada que pocos conocían. Pues de inmediato, internautas recordaron el intenso romance que vivió con Gonzalo Vega, pero también, algunos curiosos quisieron saber sobre su única hija Romina.

Y es que, algunos aseguran que la relación con su hija Romina, fue mucho más compleja de lo que la artista había dejado entrever públicamente. En medio del dolor por su fallecimiento, varias figuras cercanas a Dulce revelaron facetas poco conocidas de la artista, que incluyen conflictos familiares y secretos que su círculo cercano decidió guardar hasta ahora.

En una serie de entrevistas y declaraciones, amigos y colegas de Dulce hablaron sobre su difícil relación con Romina, su hija única. Según relatos de personas cercanas, la intérprete de "Tu muñeca" vivió varios momentos de tensión con su hija, una relación que no siempre fue de total armonía, como algunos pensaban. A pesar de que Dulce siempre trató de mantener una imagen de unidad familiar, la realidad detrás de las puertas de su hogar era muy distinta.

Diversas fuentes han señalado que la relación entre Dulce y su hija Romina estuvo marcada por un distanciamiento que se agudizó en los últimos años de la vida de la cantante. Según la periodista Addis Tuñón, quien tuvo acceso a detalles sobre la vida personal de Dulce, la cantante no gozaba de la libertad para vivir su vida sentimental debido a las restricciones impuestas por su hija. Y es que, Tuñón mencionó recientemente que, en varias ocasiones, vio a Dulce acompañada por un hombre, pero cuando le preguntó si era su pareja, la cantante le rogó que no lo dijera.

"Una vez ella me dijo, es que yo no quiero que sepan que salgo con alguien, yo llegué a pensar que ella estaba con alguien con compromiso, pero después alguien muy cercano a ella me dijo que ella no tenía la libertad de estar en pareja porque su hija se lo prohibía", comentó Addis.