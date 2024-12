Ningún familiar acudió a darle el último adiós a Dulce, su expareja detalla lo que pasó en la funeraria

La tarde del 25 de diciembre, en plena Navidad, se informó la muerte de Dulce "la cantante" quien llevaba varias semanas hospitalizada para atender un problema que presentó en el pulmón. Horas después del fallecimiento se supo que la intérprete fue diagnosticada con cáncer de pulmón, enfermedad que terminó por quitarle la vida a los 69 años de edad.

Tras la lamentable noticia, Guillermo Rebolledo, expareja sentimental de Dulce, acudió a la funeraria para darle el último adiós a la intérprete de "Tu muñeca". Al salir del lugar concedió una entrevista con distintos medios de la farándula en la que aseguró que ningún familiar de Dulce se había hecho presente.

Aseguran que ningún familiar le dio el último adiós a Dulce

En un video compartido por la revista TVNotas, Guillermo Rebolledo, ex de Dulce, fue cuestionado sobre el último adiós de la cantante de 69 años de edad. Para sorpresa de todos detalló que hasta el momento ningún familiar se había presentado en el funeral.

En un breve encuentro con la prensa el ex de Dulce "la cantante" reveló que no había nadie presente en la funeraria, solo él y otra amiga de la intérprete. Aseguró que por el momento no se había logrado comunicar con nadie a pesar de la gran cercanía que tenían.

"Nadie, nadie, nadie. No hay manera. Nadie (de la familia había llegado). Nada más está una amiga de ella", contó.

Guillermo Rebolledo confirma que la familia de Dulce no se ha hecho presente. Argumenta que "no sabe nada" al respecto. uD83DuDE30

Finalmente, Guillermo Rebolledo aseguró que nadie de la familia de la también actriz de telenovelas le había brindado información sobre el último adiós. Aseguró que todo ha sido bastante hermético, por lo que prefirió no hablar más sobre todo lo que está sucediendo.

"No me dan información", contó.

Recuerda con cariño a Dulce

Después de hablar sobre el último adiós de Dulce, Guillermo Rebolledo recordó con mucho cariño de su expareja sentimental. Conmovido frente a las cámaras aseguró que la cantante era una persona increíble, por lo que pidió respeto por todo lo que están viviendo. "Era increíble", sentenció.

