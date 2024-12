Karla Sofía Gascón defiende la actuación de Selena Gómez en "Emilia Pérez", tras criticas de Eugenio Derbez

Después de la polémica generada hace unos días tras las declaraciones de Eugenio Derbez sobre la actuación de Selena Gómez en la cinta "Emilia Pérez", Karla Sofía Gascón, protagonista de la película habló por primera vez sobre las críticas del actor, defendió a su compañera pero dejó en claro que cada quien puede tener su opinión.

Fue durante una entrevista, cuando Eugenio hizo severas críticas a la actuación de Selena en la cinta que se estrenó en Netflix. En el video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, Derbez argumentó que le parecía increíble cómo nadie estaba hablando de la actuación de la actuación "indefendible" que tuvo Selena.

Eugenio destacó que a la hora de actuar, su papel no fue convincente, sobre todo porque al hablar español su acento se escuchaba muy “gringo”, a su vez se cuestionó cómo nadie hablaba de eso y le seguían dando premios, incluso la creadora de contenido Gaby Meza, con quien sostenía la charla se preguntó cómo nadie se había reído de la forma en la que Gómez habló y cantó durante la película.

El video generó una enorme polémica, incluso que llegó hasta oídos de Selena, quien mediante su perfil de TikTok respondió directamente en la grabación viral de Eugenio asegurando que entendía los argumentos del actor mexicano, pidió disculpas y explicó que hizo lo mejor que pudo con el tiempo que le dieron y que puso todo su corazón en la película.

Karla Sofía Gascón indicó que cada artista tiene derecho a expresar su opinión, pero resaltó que cuando alguien no sostiene lo que previamente ha dicho, simplemente se lleva la contraria, por lo que su argumento pasa a ser incongruente. Señaló que está bien pedir perdón pero cuando es nuestra opción y a nosotros nos parece correcto, tenemos derecho a expresar lo que pensamos", declaró para CNN.

“Lo que no me gusta de la banda es cuando dice una cosa y luego (hace) la contraria al mismo tiempo. Si haz dicho algo llévalo hasta el final. Si haz metido la pata, está bien que pidas perdón, pero si es tu opinión y a ti te parece que es correcto, ¿quién te impide expresar tu opinión? A ti no te ha 'gustao', ¿le tiene que gustar a todo el mundo lo que haces?”, dijo.