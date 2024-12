Eugenio Derbez se disculpa con Selena Gómez por criticar su actuación en "Emilia": "como latinos debemos apoyarnos"

Eugenio Derbez ofreció una disculpa pública a Selena Gómez tras criticar su actuación en la película "Emilia Pérez" luego de que la cantante respondiera al video que se hizo viral en TikTok donde el actor tacha de "indefendible" su trabajo actoral. Resaltó que como latinos debemos apoyarnos, por lo que aseguró que su comentario fue equivocado.

Hace unos días se hicieron muy virales las declaraciones que Eugenio hizo durante una entrevista con la crítica Gaby Meza. Durante la charla, el actor mexicano hizo severas críticas a la actuación de Selena en la cinta que se estrenó en Netflix. En el video que rápidamente comenzó a circular en la red Derbez argumentó que le parecía increíble cómo nadie estaba hablando de la actuación de Gómez.

Eugenio destacó que a la hora de actuar, su papel no fue convincente, sobre todo porque al hablar español su acento se escuchaba muy “gringo”, a su vez se cuestionó cómo nadie hablaba de eso y le seguían dando premios, incluso Gaby se preguntó cómo nadie se había reído de la forma en la que habló y cantó durante la película.

El video generó tanto ruido en la red que llegó hasta oídos de Selena, quien mediante su perfil de TikTok respondió directamente en la grabación viral asegurando que entendía los argumentos de Eugenio, pidió disculpas y explicó que hizo lo mejor que pudo con el tiempo que le dieron y que puso todo su corazón en la película.

Ante el escándalo generado por su crítica, Eugenio Derbez compartió un breve comunicado en su cuenta de TikTok en el que ofrece disculpas a Selena por los comentarios que hizo a cerca de su trabajo. El actor se tomó un momento para decirle que si bien no espera que acepte sus disculpas lo hace de corazón porque cree que sus comentarios fueron descuidados, afirmó que admira su carrera y que se va con una lección aprendida.

"Pido disculpas sinceras por mis comentarios descuidados, son indefendibles y van en contra de todo lo que defiendo. Como latinos, siempre debemos apoyarnos unos a otros. No hay excusas. Me equivoqué y admiro profundamente tu carrera y tu buen corazón. Emilia Pérez merece ser celebrada, no disminuida por mis comentarios desconsiderados. Me voy de esto con una lección importante aprendida", dice el texto.