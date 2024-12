Eugenio Derbez crítica actuación de Selena Gómez en la cinta "Emilia Pérez": “Es indefendible"

Eugenio Derbez calificó la actuación de Selena Gomez en la cinta “Emilia Pérez” como algo “indefendible”, lo que de inmediato levantó polémica en redes sociales, ya que la actriz es defendida por sus fans mexicanos.

Derbez ofreció una entrevista a la creadora de contenido Gaby Meza, donde ambos hicieron una crítica negativa de la película “Emilia Pérez”, del director francés Jacques Audiard. En la cinta, Gomez da vida a una mujer “pocha” que está casada con uno de los sicarios más importantes de México, y con el que tiene dos hijos, pero él decide emprender su cambió de género y se hace pasar por muerto.

Las escenas de Gomez son en español, pero al no ser su lengua original, la gente que ya ha visto la película, la cual se estrena en enero en salas mexicanas, no está convencida de su trabajo, como Meza y Derbez, quienes calificaron de indefendible su actuación.

“Selena es indefendible… yo estaba ahí con gente que nos volteamos a ver, cada vez que venía una escena (de Selena) y nos decíamos wow ¡qué es esto!”, dijo el actor. Mientras que Gaby señaló que no podía creer como “en las escenas en las que canta la gente no se estaba riendo”.

La creadora del contenido expresó que como el español no es su idioma principal, no le pone matices a su interpretación, lo que provoca que se vaya a los extremos, y su desempeño no sea el mejor, no tiene puntos medios, “por eso su actuación no sólo no es convincente, sino incómoda”.

Eugenio coincide con este punto y lamentó que nadie esté hablando de esto en Estados Unidos, donde siguen premiando la cinta, pero aseguró que es porque no entienden el español y no se dan cuenta de la mala interpretación que hace.

Fans de Selena atacan a Eugenio Derbez

Los fans de Selena Gomez han defendido el trabajo de la actriz y criticado no sólo el trabajo de Eugenio Derbez, sino el de sus hijos, a quienes acusan de que el cine mexicano no tenga un mejor nivel.

“Ay no eugenio derbez hablando de actuaciones indefendibles, cuando 2 de sus hijos actúan horrible que por ellos el cine mexicano es tomado como burla”, escribió la usuaria @raehypen.

También evidenciaron que el actor posó muy sonriente con las otras protagonistas de la historia, Zoe Saldaña y Karla Sofía Gascón en una de las proyecciones del filme el 2 de octubre, elogiando las actuaciones y ahora esté diciendo que no le gustó.

