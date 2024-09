Selena Gómez revela que no puede tener hijos por problemas de salud

Selena Gómez es una de las cantantes y actrices más queridas en el mundo entero. En esta ocasión no se está hablando de una nueva producción o proyecto, sino de un problema de salud que no le permite tener hijos. La texana abrió su corazón durante una entrevista para revelar este delicado e importante tema, ya que quiere formar una familia. Ahora, Selena piensa en medidas alternas para poder cumplir el sueño de ser madre.

La cantante de 32 años ha abierto su corazón y temas privados en muchas entrevistas, pero en ninguna había contado que no puede tener hijos. Ahora, durante la charla con la revista Vanity Fair, Selena confesó que los doctores le indicaron que no puede tener hijos propios. La única forma en la que puede formar una familia es a través de la adopción o el alquiler de un vientre.

Sigue leyendo:

Ana Brenda Contreras anuncia la dolorosa pérdida de su bebé: “Un angelito más en el cielo”

El snack favorito de Selena Gómez que tienes que atreverte a probar por sus beneficios para la salud

Durante la charla con el medio antes mencionado, la actriz estaba hablando sobre temas privados como su pareja, su familia, su hermana y sobre ser madrina de los dos hijos de su prima Priscila. En este punto hizo una pausa para contar algo que jamás había revelado. Gómez estaba por confiarle uno de sus duelos más grandes al periodista, ya que confesó que no podía tener hijos por problemas de salud. Se tiene que recordar que ha sufrido de lupus, tiene un riñón trasplantado, ha presentado problemas de salud mental como bipolaridad, entre algunos otros.

"Nunca antes he contado esto, pero desafortunadamente no puedo tener hijos propios. Tengo muchos problemas médicos que pondrían en riesgo mi vida y la del bebé. Es algo por lo que durante un tiempo he tenido que pasar mi propio duelo", expresó Selena.