Eugenio Derbez revela cómo le gustaría que fuera su funeral: “Que cuenten chistes, que sea una fiesta”

Eugenio Derbez es una de las grandes figuras del espectáculo que se pronunciaron sobre la muerte de Silvia Pinal, el comediante lamentó que se hiciera un homenaje en grande dedicado a la actriz tras su fallecimiento sin que tuviera la oportunidad de disfrutarlo. Ante esto, indicó que él ya tiene pensado lo que desea para su último adiós y, entre otras cosas, planea realizar un pre-velorio en donde los presentes cuenten chistes.

El fallecimiento de Silvia Pinal a los 93 años de edad conmocionó al medio artístico y a través de redes sociales celebridades expresaron sus condolencias, así como fotografías y videos con los que recordaron algunos de los proyectos que realizaron junto a la actriz. Entre ellos, Eugenio Derbez, quien publicó un fragmento de la parodia que hizo con la "Diva del cine de oro en México" reconociendo su talento y trayectoria.

En un encuentro con los medios retomado por De la rosa TV en YouTube, el también productor habló sobre su última voluntad y señaló que le gustaría hacer un pre-velorio acompañado de sus series queridos y grandes amigos. Además, indicó que ya tiene listo su testamento y durante su funeral no le gustaría que las personas lo recordaran entre lágrimas, al contrario, desea que sea como una fiesta y que se cuenten chistes.

El comediante lamentó que el gran homenaje dedicado a Silvia Pinal se hiciera tras su muerte. Foto: Cuartoscuro

“He estado pensando en hacer un pre-velorio. Te juro que estoy pensando en algo. Ya verán, estoy pensando en algo (…) Que cuenten chistes en mi velorio, que sea una fiesta, que se celebre, que no haya lágrimas, que la gente pase a contar chistes… sí, eso tiene que ser mi velorio”, dijo el comediante.

Eugenio Derbez habla sobre el homenaje a Silvia Pinal

El protagonista de la película "No se aceptan devoluciones" lamentó que el gran homenaje a Silvia Pinal en Bellas Artes se hiciera tras su muerte, pues de esa manera no pudo disfrutarlo la "diva del cine de oro". Además, cuestionó las muestras de cariño que se expresaron en redes sociales ya que mientras la actriz estaba viva no existió un acercamiento real para saber más de su estado de salud.

“He estado pensando en eso y dije que triste que unos días antes todo el mundo la veía en redes sociales y decían ‘ay, anda delicada’, y nadie se acercó en vida a ella. Una vez que se muere México entero se vuelca en ir a despedirla cuando ya no se enteró, se me hace un poquito injusto, ¿no? Yo creo que siempre hay que celebrar en vida y no en el funeral en donde ya que el que murió no se entera de lo que le están haciendo”, dijo Eugenio Derbez.

